Sangerhausen. Ein brennendes Auto hat auf der A38 bei Sangerhausen derartige Schäden an der Fahrbahn angerichtet, dass die Autobahn in diesem Abschnitt noch immer gesperrt ist.

Hitzeschäden auf A38: Autobahn noch bis mindestens Donnerstag gesperrt

Die A38 bei Sangerhausen in Richtung Leipzig ist seit vergangener Woche Dienstag gesperrt - und wird bis mindestens Donnerstag auch noch gesperrt bleiben, wie MDR Sachsen-Anhalt berichtet. Grund dafür sind laut Mitteldeutscher Zeitung Schäden an der Fahrbahn nach einem Autobrand, die noch immer nicht behoben sind.

Der Fahrer des besagten Wagens konnte sein Fahrzeug zwischen den Ausfahrten Roßla und Sangerhausen-​West noch auf den Standstreifen steuern, bevor es komplett abbrannte. Das Feuer hinterließ auf der Fahrbahn auf einer Fläche von 250 Quadratmetern enorme Schäden. Die Autobahn wurde daraufhin in diesem Abschnitt komplett gesperrt.

Der Fahrer blieb unverletzt. Beim Brand auf der A38 waren die Feuerwehren aus Roßla und Bennungen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

Auf der A73 bei Eisfeld ist diesen Donnerstag ein Lkw in Flammen aufgegangen. Die Autobahn musste wegen der Löscharbeiten ebenfalls gesperrt werden. Der Schaden an Fahrbahn und Leitplanken beläuft sich auf 10.000 Euro, der Schaden am Anhänger auf 30.000 Euro.

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Am Dienstagmorgen stieg bei Eisfeld-Nord (Lkr. Hildburghausen) eine schwarze Rauchsäule über der A73 auf. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Anhänger eines Lastzugs war dort in Brand geraten, die Feuerwehr musste anrücken. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Sattelzug war zwischen Schleusingen und Eisfeld unterwegs, als sein Auflieger plötzlich Feuer fing. Foto: News5 / Ittig / News5

Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Der Brand war am Reifen ausgebrochen und die Flammen schlugen rasend schnell auf den kompletten Anhänger über. Foto: News5 / Ittig / News5



Lkw-Anhänger brennt auf A73 aus Ersten Informationen zu Folge konnte der Fahrer seine Zugmaschine noch rechtzeitig abkoppeln. Foto: News5 / Ittig / News5

