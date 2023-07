Hitzewarnung und Abkühlungen im Kyffhäuserkreis

Christoph Vogel über die hohen Temperaturen am Wochenende.

„Allen Menschen recht gemacht ist eine Kunst, die niemand kann“, besagt ein Sprichwort. Das ist wohl auch beim Wetter so. Am Wochenende gab es prinzipiell für die Macher sowie Besucher der zahlreichen Veranstaltungen im Freien keinen Grund zu hadern. Schönstes Sommerwetter, von Regen keine Spur.

Da hörte man eher, dass das wiederum vielleicht doch etwas zu viel des Guten gewesen sei – allerdings ohne sich darüber zu beschweren. Für den Sonntag gab es vom Deutschen Wetterdienst sogar eine amtliche Hitzewarnungen, die das untermauerte.

So waren bei diversen Veranstaltungen schattige Plätze heiß begehrt. Zudem gab es die eine oder andere freiwillige und unfreiwillige Abkühlung – letztere allerdings mit viel Humor genommen – wie ich es beim Kultursommer in Bad Frankenhausen erlebte. Von der unfreiwilligen Wasserdusche – unter anderen Voraussetzungen wäre sie wahrscheinlich Willkommen gewesen – blieb ich verschont. Das hätte sich auch nicht so gut gemacht, pitschenass zum nächsten Termin zu erscheinen..