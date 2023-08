Hobbykünstler üben Stil australischer Ureinwohner bei Kurs in Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Start in das Herbstsemester des Kurses „Bildnerisches Gestalten“ für erwachsene Kunstfreunde im Panorama-Museum Bad Frankenhausen.

Hobby-Künstler können im Panorama-Museum in Bad Frankenhausen wieder neue Techniken erlernen. In der museumspädagogischen Werkstatt startet am 21. August um 18 Uhr der Kurs „Bildnerisches Gestalten“ in sein Herbstsemester. Inzwischen haben sich dafür 17 Interessenten angemeldet, weswegen der Kurs sicher wieder aus Platzgründen geteilt werden muss und somit noch einige Plätze für weitere Neueinsteiger vorhanden sind, wie Museumspädagoge und Kursleiter Fred Böhme mitteilt.

Im vergangenen Herbstsemester vollendeten die Kursteilnehmer ihre Radierplatten, die auch gedruckt wurden. Die Resultate werden zur diesjährigen Museumsnacht am 7. Oktober in der Museumspädagogik in einer kleinen Schau präsentiert.

Während der Arbeit an ihren Radierplatten bestaunten die erwachsenen Kursteilnehmer auch die an der Tafel für den Kinderkurs verbliebenen Dot-Painting-Anschauungsstücke sowie erste kleinere Mal-Versuche der Kinder. „Diese wirkten derartig inspirierend, dass die Erwachsenenkurmitglieder im beginnenden Herbstsemester nun ihrerseits versuchen wollen, wie die Aborigines der Western Desert zu malen, also mit angespitzten Stöckchen, Acrylfarben und auf einer Leinwand im Minimalformat von 60 mal 80 Zentimetern“, erklärt Böhme.

Dabei sollen die Kursteilnehmer nicht nur einfach Technik und Farbgestaltung der Vorlagen kopieren. Vielmehr stehen sie vor der Herausforderung, ein eigenes Zeichensystem für ihre jeweilige Dreamtime-Geschichte zu entwickeln und die umliegenden Partien dann in der Punktemalmanier fantasievoll zu füllen. Dabei spielt natürlich die farbige Untermalung, die Farbe, die Größe und der Abstand der Punkte eine große Rolle und natürlich auch, wie es dem jeweiligen Maler gelingt, einen homogenen Rhythmus in den einzelnen Partien zu schaffen. Damit erinnert diese Punktemalerei durchaus auch an die Bilder des Spätimpressionisten Seurat, wird aber in der Herangehensweise weitaus abstrakter und dekorativer ausfallen.

Der Kurs findet zumeist montags im Abstand von zwei Wochen zwischen 18 und 19.30 Uhr in der museumspädagogischen Werkstatt des Panorama-Museums statt. Die Teilnahme kostet 60 Euro pro Halbjahressemester.

Anmeldungen nimmt Kursleiter Böhme entweder unter Telefonnummer: 034671/ 61923 oder per E-Mail an: fred.boehme@panorama-museum.de entgegen.