Produkte der „Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei“ sind zum ersten Premium-Tasting in der Stadtinformation Sondershausen zu verkosten.

Hochprozentige Verkostung in der Sondershäuser Stadtinfo

Erstmals gibt es ein Premium-Tasting mit „Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei“.

Laut Information der Stadtverwaltung wird es am 16. November erstmals eine Verkostung hochwertiger Kornbrände und Liköre von „Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei“ geben. Zur Einstimmung gibt es vorab eine Führung durch die Kellerräume des Schlosses.

Anschließend finde in der Stadtinformation das Premium-Tasting mit fachmännischen Erläuterungen statt. Abgerundet werde das ganze mit einem kulinarischen Snack vom Restaurant „La Voglia“.

Treffpunkt zur Kellerführung ist um 15 Uhr der Schlosshof. Von 16 bis 18 Uhr wird dann probiert. Die Anmeldung für das Tasting, das 29 Euro pro Person kostet, ist bis zum 14. November in der Stadtinformation Sondershausen, Telefon 03632/622822 oder per E-Mail an stadtinfo@sondershausen.de möglich.