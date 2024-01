Hochwasserlage im Kyffhäuserkreis entspannt sich leicht

Kyffhäuserkreis Sinkender Helme-Pegel in Mönchpfiffel-Nikolausrieth. Bundeswehrsoldaten aus Bad Frankenhausen in Sachsen-Anhalt im Hochwassereinsatz

In den Hochwassergebieten im Kyffhäuserkreis um Mönchpfiffel-Nikolausrieth hat sich die Lage am Freitag etwas entspannt. „Die Schutzmaßnahmen, die wir am Donnerstag in die Wege geleitet haben, haben ihre Wirkung voll entfaltet“, teilte der stellvertretende Pressereferent der Kreisverwaltung, Martin Pollack, am Freitag in Sondershausen mit. Der Pegelstand der Helme sei „um einige Zentimeter“ gesunken.

Nichtsdestotrotz könne von Entwarnung keine Rede sein. Die Hochwasserlage entlang der Helme bleibe weiter angespannt. „Der Krisenstab und die Einsatzkräfte werden die Pegelstände über das Wochenende weiter beobachten und neu analysieren und gegebenenfalls Maßnahmen einleiten“, erklärte Pollack.

Aufgrund des ansteigenden Helme-Pegels hatte der Krisenstab unter der Leitung von Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) zur Entlastung Nikolausrieths am Donnerstag eine weitere Vertiefung der Deichöffnung nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth veranlasst. Zugleich wurde als weitere Sicherungsmaßnahme der Deich im Bereich der Ortschaft verstärkt.

Unterdessen kann die Bundeswehr wegen des prognostizierten Dauerfrosts den Verlauf ihres Einsatzes im Hochwassergebiet im benachbarten Landkreis Mansfeld-Südharz (Sachsen-Anhalt) noch nicht abschätzen. Daher werde in den nächsten Stunden kurzfristig entschieden, sagte Oberleutnant Gabor Melcher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag kurz nach Einsatzbeginn. Rund 200 und damit ein Großteil der Soldaten kommt aus Bad Frankenhausen.

Nach Angaben aus Mansfeld-Südharz werden insgesamt rund 500 Helferinnen und Helfer in den Hochwassergebieten im Nachbarkreis koordiniert, unter anderem von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Hinzu kommen mehrere Hundert zivile Freiwillige.