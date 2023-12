So sieht es aktuell an der Unstrut bei Schönewerda aus.

Kyffhäuserkreis Womit in den kommenden Tagen an der Unstrut gerechnet werden muss.

Die Hochwasserwarnung für die Unstrut im Kyffhäuserkreis ist von der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen verlängert worden. Die Warnung gilt nun bis Dienstag, 12. Dezember, 12 Uhr. Bereits am Wochenende galt für das Flussgebiet der Unstrut die Warnung vor Hochwasser.

Die Wasserstände an den Pegel von Ilfeld und Beere im Harz und der Zorge in Nordhausen seien Sonntag kräftig angestiegen und liegen beide über den Richtwert für den Meldebeginn, heißt es beim Warndienst Katwarn. Der Anstieg setze sich derzeit fort, sodass das Erreichen der Meldestufe 1 nicht vollkommen ausgeschlossen werden könne, heißt es weiter. In Nordhausen an der Zorge sei dies jedoch unwahrscheinlich.

Bei der Unteren Wasserbehörde des Kyffhäuserkreises habe man die Pegelstände ebenfalls im Blick, heißt es auf Nachfrage aus dem Landratsamt. Sowohl Unstrut als auch Wipper und Helbe werden von der Behörde überwacht. Aufgrund von Schneeschmelze und Regen in den vergangenen Tagen waren die Wasserstände an allen drei Flüssen erhöht. Der Meldebeginn aber sei bislang in keinem Bereich erreicht worden, erklärte der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele.

Besonders in den Blick nehme die Untere Wasserbehörde weiterhin die Unstrut. In den nächsten 72 Stunden rechnet man dort noch mit steigenden Wasserständen. Dass der Meldebeginn erreicht werde, sei zumindest nicht gänzlich auszuschließen, erklärte der Sprecher des Landratsamtes. Der Meldebeginn ist die Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser. Bei Meldestufe 1 beginnt dann der Kontrolldienst an Brücken, Durchlässen, wasserwirtschaftlichen Anlagen und sonstigen Gefährdungspunkten.