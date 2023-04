Höchster Aufklärungswert der vergangenen zehn Jahren im Kyffhäuserkreis

Nordthüringen. Kriminalstatistik 2022 mit gutem Zeugnis für Polizeiinspektion Kyffhäuser. Aufklärungsquote überdurchschnittlich.

Die gute Nachricht gab es gleich vornweg: Nordthüringen gehört weiterhin zu den sichersten Regionen des Freistaates. Das unterstrichen der Leiter der Landespolizeiinspektion (LPI) Nordhausen, Matthias Bollenbach, und der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen, Detlef Grabs, am Dienstag bei ihren Ausführungen zur polizeilichen Kriminalstatistik für 2022. Demnach liegt die Aufklärungsquote der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr mit 63,4 Prozent weiterhin sehr hoch und über dem Landesdurchschnitt.

Dabei gab es im Vergleich zum Vorjahr kaum eine Veränderung bei der Anzahl der erfassten Straftaten in den vier Landkreisen, für die die LPI zuständig ist. Insgesamt verringerte sich die Zahl von 20.685 Straftaten im Jahr 2021 auf 20.630 im Jahr 2022, was gerade einmal ein Minus von 0,3 Prozent ausmacht.

Spurensuche verantwortlich für Ermittlungserfolg

Besonders gut schnitt im Vergleich der einzelnen Polizeiinspektionen, die im Schutzbereich der LPI Nordhausen liegen, der Kyffhäuserkreis ab: Die Aufklärungsquote ist mit 68,9 Prozent um 2,1 Prozent gestiegen und erreicht den höchsten Aufklärungswert der vergangenen zehn Jahren. Bei den bearbeiteten Eigentumsdelikten lagen die Schwerpunkte ähnlich wie 2021 bei Kellereinbrüchen, Einbrüchen in Dienst- und Büroräume und Diebstahlshandlungen an beziehungsweise aus Kraftfahrzeugen. Die Aufklärungsquote im Eigentumsbereich konnte um 8,5 Prozent deutlich gesteigert werden und beträgt 44,8 Prozent. Eine Grundlage dafür bilden laut Polizei die gute Spurensuche und -sicherung am Tatort, die auch 2022 wieder zu vielen Spurentreffern führte.

Beschäftigt waren die Beamten der LPI Nordhausen im vergangenen Jahr auch stark mit Telefontrickbetrügereien sowie Sachverhalten, bei denen Kinder und Jugendliche über Messenger-Dienste kontaktiert, pornografische Inhalte zugesandt oder sie selbst zu sexuellen Handlungen oder dem Versenden von entsprechenden Inhalten animiert worden sind. Valide Daten gebe es hierzu aus verschiedenen Gründen nicht, dennoch wolle man darauf aufmerksam machen, wie wichtig die Förderung und Steigerung von Medien- und Onlinekompetenzen sei.

Häusliche Gewalt auch 2022 ein Thema

Im Bereich der häuslichen Gewalt gab es für den Kyffhäuserkreis einen leichten Rückgang. Die Erhebungen sind zwar nicht Bestandteil der polizeilichen Kriminalstatistik und die Fälle werden als Sonderstatistik erhoben, dennoch könne man festhalten, dass geschlossene Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie Quarantäneanordnungen 2022 zu einer nicht unerheblichen Belastung im häuslichen Umfeld geführt haben. Nach 81 Fällen im Jahr 2021 habe man zuletzt 74 registriert. Bei den 80 Opfern habe es sich in 60 Fällen um weibliche Personen gehandelt. Thüringenweit gab es 3811 Geschädigte. Unter den 74 Tätern im hiesigen Landkreis waren 63 männlich.

Als Beispiele herausragender Ermittlungslagen wurde unter anderem die Entdeckung einer professionellen Aufzuchtanlage zur augenscheinlichen Herstellung von THC-haltigen Betäubungsmitteln in der Sondershäuser Innenstadt genannt, bei der ein Großaufgebot der Polizei Pflanzen und Gegenstände beschlagnahmte.

Zahlen der PI Kyffhäuser in 2022

Insgesamt sind im Jahr 2022 3969 Straftaten erfasst worden. Das sind 165 Straftaten weniger als im Vorjahreszeitraum. Hiervon konnten 2733 Fälle geklärt werden.

Mehr Körperverletzungen (480) als im Jahr zuvor (456) gab es zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote liegt bei 94,8 Prozent.

Mit weniger Diebstählen musste sich die Polizei befassen: 1103 Delikte gab es 2021, in 2022 hingegen nur 998.

Aufgeklärt werden konnten bei 144 Ladendiebstählen 95,1 Prozent der Fälle. Bei 105 Diebstählen an/aus Kraftfahrzeugen gab es nur in 21,9 Prozent der Fälle eine Aufklärung.

404 Sachbeschädigungen führt die Statistik gegenüber dem Vorjahr (444) auf, von denen 47,5 Prozent aufgeklärt werden konnten. Im Jahr 2021 betrug die Aufklärungsquote 49,5 Prozent.

Rauschgiftdelikte gab es 429 mal (2021:530), davon wurden 94,6 Prozent aufgeklärt.