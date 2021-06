Höhenfeuerwerk am Stausee Kelbra geplant

Kelbra. Im Juli heißt es wieder „See in Flammen“ in Kelbra mit Pyrotechnik und Musik.

Ein großes Höhenfeuerwerk wird es in diesem Sommer wieder am Stausee Kelbra geben. „See in Flammen“ heißt die traditionelle Veranstaltung, die am 17. Juli mit einem Programm für die ganze Familie aufwarten will.

Vor den nächtlichen Darbietungen aus dem Reich der Pyrotechnik am Stausee wird ausreichend Zeit sein für ein Fest mit der ganzen Familie. Ab 18 Uhr findet vor der Lichterschau über dem See ein Rahmenprogramm mit Feuershow, Hüpfburgen, Kinderschminken, DJ , Show & Moderation statt. Auf der Freilicht-Bühne wird 21 Uhr die Band „Joe Eimer & die Skrupellosen“ spielen und für beste Laune sorgen zur Sommerparty.

Damit die Kleinsten auch ein Feuerwerk erleben können, bevor sie ins Bett gehen müssen, kündigt der Veranstalter an, dass kurz nach Sonnenuntergang bereits ein Kinderfeuerwerk entzündet werden soll. Kinder bis 10 Jahren müssen dafür nicht einmal Eintritt zahlen, heißt es. Ab etwa 23.30 Uhr wird dann das Feuerwerk gezündet. Ein gigantisches Musik-Höhenfeuerwerk soll für Staunen, leuchtende Augen und Gänsehaut sorgen, schreibt die Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft aus Altenburg, die „See in Flammen“ ausrichtet. Ausklingen werde die Nacht mit einem zweiten Auftritt der Band „Joe Eimer & die Skrupellosen“, die bis etwa 1.30 Uhr auf der Bühne stehen und das Publikum unterhalten wird.

Aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen gibt es in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Karten für die Veranstaltung. Die Mitteldeutsche Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft macht zudem darauf aufmerksam, dass die Corona-Regeln am Tag der Veranstaltung gelten.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind zu erfahren unter www.seeinflammen-kelbra.de.

Vorverkaufstickets für alle gibt es ab sofort unter www.tigsforgigs.com und auch beim Seecamping in Kelbra, Telefon: 034651/45290 sowie beim Bürger- oder Gästeservice in Kelbra.