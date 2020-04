„Hoffnungsleuchten“ am Panorama-Museum in Bad Frankenhausen

Eine farbige Beleuchtung des Panorama-Museums in Bad Frankenhausen gab es am Karfreitagabend. „Hoffnungsleuchten“ hieß die Aktion der einheimischen Firma Licht-produktiv in Kooperation mit der Stadt. „Wir wollen mit dem Hoffnungsleuchten symbolisch ein Zeichen des Zusammenhaltes setzen. Nur gemeinsam meistern wir diese Krise“, so Firmeninhaber Nico Bruder. Die Leute sollten zu Hause bleiben, aus dem Fenster oder vom Balkon aus schauen, für einen Moment innehalten.