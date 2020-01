Hofladen des Tourismusverbands gut besucht

Der Hofladen des Tourismusverbands Südharz Kyffhäuser war wie erwartet der Renner. Der Wagen an sich, die grüne Farbe – das sei schon ein Hingucker gewesen, berichtet Christian Schelauske vom Tourismusverband. Bis Sonntag hatten die Touristiker der Landkreise Nordhausen und Kyffhäuser mitten in der Thüringenhalle zur Grünen Woche ihren Stand aufgebaut. Nicht der Platz, auch das Konzept, zeigt sich Schelauske überzeugt, sei sehr gut angekommen bei den Besuchern.

Jeden Tag hatte man ein anderes Produkt aus den beiden Landkreises auf der Erzeugermesse in den Fokus gerückt. Ein Produzent stand Rede und Antwort. Das habe die Leute an den Stand geholt und gehalten. Die Werbung für die Region sei aber nicht zu kurz gekommen. Thüringen sei beim Inlandstourismus ein gefragtes Reiseziel. Und so hätten auch die Vertreter des hiesigen Tourismusverbands jede Menge Fragen beantworten müssen. Dass sich das nicht immer gleich in Zahlen niederschlägt – die Tourismuszahlen der Region waren im vergangenen Jahr unter denen des Vorjahres geblieben – ordnete Schelauske auch noch ein. Man sollte die Zahlen nicht überbewerten, erklärte er. Nicht jeder Betrieb werde erfasst. Erst ab einer Bettenzahl von mehr als zehn erfasst das Statistischen Landesamt Betriebe. Im Südharz und Kyffhäuser gebe es aber auch eine Vielzahl von Anbietern mit Ferienwohnungen.

Gut besucht sei auch der Stand zum Thema „Ländlicher Raum öffnet Perspektiven“, an dem sich das Regionalmanagement Nordthüringen für die drei Landkreise Kyffhäuser, Unstrut-Hainich und Nordhausen warb. In der Halle „Lust aus Land“ wurden mit sechs anderen Regionen Informationen zur ländlichen Entwicklung präsentiert, erklärte die Leiterin vom Regionalmanagement Dörte Suberg. Unter dem Motto „Ländlicher Raum öffnet Perspektiven“ hätten die Kooperationspartner mit Besuchern und Fachleuten gesprochen. Immer konnten die Vertreter der einzelnen Regionen die Besucher zum Staunen bringen, wenn sie Produkte des täglichen Lebens oder Erzeugnisse von Weltmarktführern wie Sponetas Tischtennisplatten oder WAGOs Verbindungsklemme an einer Landkarte verorten sollten. Zudem öffneten aus allen Regionen Broschüren, Postkarten oder Flyer neue Perspektiven – für Gründer, Arbeitnehmer oder Unternehmer.

In dem vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderten Vorhaben wurden sieben Kooperationsregionen in ländlichen Räumen ausgewählt, die in den nächsten zwei Jahren begleitet werden. Ländliche Regionen sollen differenziert betrachtet werden. Man wolle herausfinden, welche Organisationsstrukturen förderlich sind und Erfolgsfaktoren anderen Regionen zum zugänglich und nutzbar gemacht werden, erklärte Dörte Suberg.