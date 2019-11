Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hofweihnacht in Großfurra

Bereits zum 11. Mal findet am Samstag, 7. Dezember, der Hofweihnachtsmarkt in Großfurra statt. Der Gutshof mit seinem besonderen Ambiente wird die Besucher wieder in eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung versetzen. Eröffnet wird das Markttreiben um 14 Uhr. Die Kinder vom evangelische Kindergarten „Arche Noah“ führen das Krippenspiel auf. Der Weihnachtsmann kommt und die Senioren lesen Märchen vor. An den Verkaufsständen können die Besucher weihnachtliche Floristik, Fellprodukte, Perlenkunst, Bastelarbeiten aus dem Kindergarten und viele andere weihnachtliche Produkte erwerben, kündigen die Organisatoren an. Mit viel Liebe und Engagement wird im Vorfeld gebastelt, gebaut, gebacken und gekocht sowie die beliebte Tombola vorbereitet. Die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes sei fester Bestandteil des Vereinslebens im Dorf. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen die Mitglieder der örtlichen Vereine. Zwischen 16 und 18 Uhr wird der Bergarbeiter Blasmusikverein Glückauf Sondershausen spielen. Der Hofkeller steht für einen Besuch offen. Die Feuerkörbe im Hof sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.