Hohe Schrecke: Wald-Yoga und Wildnis-Wanderung

In der Hohen Schrecke gibt es viele schöne Wanderwege wie hier bei Kammerforst in Burgwenden. (Archivbild)

Hohe Schrecke. Der Erlebnistag in der Hohen Schrecke findet am 7. Mai. am Rastplatz bei Kammerforst statt.

In diesem Jahr steht der Hohe-Schrecke-Erlebnistag unter dem Motto „Aktiv sein in der Natur“. So erwarten die Besucher am Sonntag, 7. Mai, neben geführten Themenwanderungen durch die zertifizierten Natur- und Landschaftsführer auch Wald-Yoga und weitere Aktivangebote in der Natur. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr der Rast- und Grillplatz Kammerforst. Bis 14 Uhr wird es hier Unterhaltung mit Musik geben. Bereits um 9 Uhr startet die Wildniswanderung mit Tobias Erdmann ab Hauteroda ( Anmeldung über region@hohe-schrecke.de).

Um 10 Uhr gibt es eine Joggingrunde für Anfänger mit Sabine Vogt ab Kammerforst. Um 10.30 Uhr und 13 Uhr ist dort auch Wald-Yoga mit Cynthia Gerhard geplant, um 12 Uhr Kinder-Yoga. Um 14 Uhr startet in Kammerforst die Kräuterwanderung.