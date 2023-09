Hohenebra: Vortrag zum Thema Trauerfall

Hohenebra. Die Agathe-Berater bieten interessierten Senioren einen Informationsnachmittag über alle Aspekte eines Trauerfalls.

Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Auf den letzten Weg gut vorbereitet sein…“ haben die Berater des Projekts Agathe (Älter werden in Gemeinschaft) für Dienstag, den 26. September, um 15 Uhr vorbereitet. In Mary´s Restaurant & Bar in Hohenebra wird an diesem Nachmittag ein Referent alle aktuellen Möglichkeiten, die bei der Planung und Durchführung einer Bestattung zur Verfügung stehen, erläutern. Er stellt Bestattungs- und Grabarten vor, zeigt finanzielle Aspekte eines Trauerfalls auf und geht auf Optionen der Vorsorge ein. Ziel ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen breitgefächerten Überblick zu geben und gemeinsam darüber in den Austausch zu treten. Der Vortrag ist kostenfrei.

Anmeldung unter Telefon: 03632/74 15 29