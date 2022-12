Hohenebra: Weihnachtsmarkt fällt aus

Was im Kyffhäuserkreis in den nächsten Tagen passiert. Kurzmeldungen auch aus Artern, Sondershausen und Bad Frankenhausen.

Weihnachtsmarkt

in Hohenebra abgesagt

Der Weihnachtsmarkt der Grundschule Hohenebra, der am Mittwoch, 14. Dezember, stattfinden sollte, muss leider abgesagt werden. Das teilte die Schule mit.





Arbeiten an der Autobahn

nahe Anschlussstelle Artern

Am Dienstag, 13. Dezember, steht zwischen 8 und 16 Uhr auf der Autobahn 71, Richtungsfahrbahn Schweinfurt, zwischen der Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt und der Anschlussstelle Artern nur ein Verkehrsstreifen zur Verfügung. Grund ist das Schneiden von Induktionsschleifen.



Einsendeschluss für

Landesfotoschau verlängert

An der 13. Landesfotoschau Thüringens können sich noch bis 6. Januar Fotografen beteiligen und ihre besten Bilder einreichen. Die Ausstellung wird auch wieder im Schlossmuseum Sondershausen zu sehen sein. Mehr Informationen unter www.gff-thueringen.de.



Silvestergala in der Rotbart-Arena Bad Frankenhausen

Feuerwerk und Musik mit Blue Diamonds verspricht die Gala am 31. Dezember in der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen.