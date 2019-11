Hohenebras neues Sportlerheim

Das neue Sportlerheim in Hohenebra ist fast fertig gestellt. Zurzeit würden noch Pflasterarbeiten auf dem Außengelände gemacht, berichtet Thomas Rießland, Sportstättenverantwortlicher der Stadt Sondershausen. Diese Arbeiten übernehmen die Mitglieder des Sportvereins Hohenebra. Auch die Malerarbeiten im Gebäude haben die Vereinsmitglieder selbst erledigt.

Der Neubau des Gebäudes war notwendig geworden, nachdem der Sturm Frederike im Januar 2018 das Dach zerstört hatte. Regen hinterließ später auch Schäden im Inneren des Gebäudes und es musste abgerissen werden.

Die Kosten für den Neubau waren auf rund 255.000 Euro geschätzt worden. Eine Schlussrechnung liege aber noch nicht vor, so Thomas Rießland. Einen Teil der Kosten wird aus der Versicherungsleistung gedeckt. Der Verein beteiligt sich mit seinen Eigenleistungen ebenfalls an den Kosten für das neue Domizil. Die Zusammenarbeit mit dem Verein habe reibungslos funktioniert, berichtet Thomas Rießland. Sie hätten aber auch viel Geduld bewiesen vor und während der Bauarbeiten.

Über ein Jahr hatte es gedauert, bevor der Spatenstich für den Neubau gesetzt werden konnte. Grund war die späten Zusage der Versicherung, hatte die Stadtverwaltung erklärt. Hinzu kamen noch die Planung und der Antrag auf Baugenehmigung, die das Verfahren verzögerten.

Der Fußballverein SV Hohenebra hat angekündigt in der Winterpause sein neues Quartier in Hohenebra zu beziehen. In den vergangenen Monaten hatten die Sportler in Oberspier die Sportanlage mitgenutzt.

Das neue Sportlerheim verfüge wie zuvor über einen Vereinsraum, zwei Umkleidekabine und Sanitäranlagen. An- oder ausgebaut habe man das Haus nicht. Einzig die Anordnung der Räume habe man geändert, damit die Sportler das Gebäude künftig besser nützen können, erklärte Thomas Rießland.