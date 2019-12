Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohes Bußgeld droht für illegale Feten-Feuerwerke

Mit großem Getöse und reichlich Feuerzauber wird längst nicht mehr nur das neue Jahr gefeiert. Selbst Familienfeste werden immer häufiger von Böllern und Raketen begleitet. In Sondershausen etwa hat es an dem Tag, als sich Fußballfreunde laut- und lichtstark von der alten Tribüne im Sportpark am Göldner verabschiedeten mindestens noch zweimal irgendwo in der Stadt so heftig gekracht und geflittert, dass sich später sogar der Sondershäuser Stadtrat damit beschäftigte.

Möglicherweise waren die Feuershows außerhalb des Stadions sogar strafbar. Private Knallereien außerhalb der Zeit um den Jahreswechsel verstoßen gegen das Sprengstoffgesetz. Es ist sogar illegal, die Feuerwerkskörper über diesen Zeitraum hinaus in privaten Räumen zu lagern. Verboten sind Feuerwerke zu Familienfesten aber nicht grundsätzlich. Von zugelassenen professionellen Feuerwerkern dürfen sie zu jeder Zeit durchgeführt werden. Landesamt für Verbraucherschutz erteilt Genehmigung für Feuerwerke Für Feuerzauber bei ihrer privaten Fete können die Veranstalter in Sonderfällen sogar selbst sorgen, wenn sie sich dafür eine Ausnahmegenehmigung beschafft haben. Eine solche werde aber nur äußerst selten erteilt, war von Verena Meyer, der Sprecherin des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz, auf Nachfrage zu erfahren. Das Landesamt, das eine Außenstelle in Nordhausen betreibt, ist die einzige Behörde in Thüringen, die Anträge auf Genehmigung von Feuerwerken im privaten Rahmen überhaupt annehmen und bearbeiten darf. Tatsächlich werde seit einiger Zeit häufiger nach einer solchen Ausnahmeerlaubnis gefragt, bestätigt Verena Meyer. Von dutzenden Anfragen pro Tag allein per Telefon berichtet ein Mitarbeiter der Abteilung des Landesamtes, die sich speziell mit den Regelungen im Umgang mit Sprengstoffen befasst. Oft müssen sich die Fragesteller aber gleich mit einer Absage begnügen. Prinzipiell könnten private Feuerwerke außerhalb der Zeit zwischen 31. Dezember und 2. Januar nur zu drei Anlässen erlaubt werden: bei einer goldenen Hochzeit, einem 90. Geburtstag oder dem 50. Jubiläum einer Firma, wie es aus dem Landesamt weiter heißt. Selbst wenn eines der genannten Feste tatsächlich anstehe, gebe es noch eine ganze Reihe von Kriterien zu prüfen, bevor tatsächlich eine Genehmigung erteilt werden könne, gibt Verena Meyer zu bedenken. So müsse auf jeden Fall sicher sein, dass durch das Feuerwerk kein erhöhtes Brandrisiko an Gebäuden in der Umgebung entsteht. Außerdem dürften auch Nachbarn nicht zu sehr durch den Lärm des geplanten Spektakels belästigt werden. „Die Erlaubnis für private Feuerwerke wird nicht oft erteilt. Sicherer geht man, wenn man für eine solche Veranstaltung gleich einen Fachmann engagiert. Der erledigt dann auch gleich die Anmeldung des Feuerwerks“, sagt Meyer. Wer ohne Genehmigung und Anmeldung außerhalb der Silvesterzeit knallt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Das könne durchaus mehrere Hundert Euro betragen, so die Sprecherin der Landesamtes für Verbraucherschutz. „Wir haben in letzter Zeit häufiger Bußgeldbescheide verschickt, weil bei uns illegale Feuerwerke angezeigt worden waren“, erklärt sie weiter. Die zuständige Abteilung in der Behörde sei personell verstärkt worden. Aber selbst wenn jetzt mehr Experten gegen illegale Böllerei ermitteln, bleibe es, so Verena Meyer weiter schwierig, die Missetäter zu überführen. Dafür müsse rechtlich einwandfrei belegt werden, wer die Knaller oder Raketen gezündet hat, deren Explosion zur Anzeige geführt hat. Es reiche nicht aus, einfach den ungeliebten Nachbarn zu bezichtigen, ohne Beweise für die Anschuldigung vorbringen zu können. Ob am Tag der Göldner-Fete in Sondershausen illegal geknallt wurde, lässt sich unter diesen Umständen kaum noch nachvollziehen. Abgesehen davon, dass es verboten ist, stelle es auch ein Risiko für Leib und Leben dar, Feuerwerkskörper über die Silvesternacht hinaus zu bunkern, erklärt Verena Meyer. Illegal und gefährlicher ist es, die Knaller und Raketen nach längerer Lagerzeit noch zu zünden.