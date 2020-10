Holländer wollen Bebraer Teiche kaufen

Eine Gruppe Holländer will die Bebraer Teiche zu einem neuen Touristenmagneten machen und Besucher aus ganz Deutschland und dem Ausland anlocken. Veranstaltungen vom Konzert bis zur Autobörse planen die potenziellen Investoren, wollen aber auch an die Sondershäuser denken und ihnen Baden ohne Eintritt gewähren.

Peter Kerkhoven ist einer der zu der fünfköpfigen Investorengruppe. Alle stammen aus den Niederlande leben aber seit vielen Jahren im Kyffhäuserkreis oder im Eichsfeld, erzählt Kerkhoven. Er selbst ist seit vier Jahren in Toba zu Hause und ist wie seine Mitstreiter überzeugt, dass die Bebraer Teiche ein Naturparadies sind. Das Areal liege ideal nur eine Abfahrt von der B 4 entfernt mitten in Deutschland. Ringsum Natur, der See vor der Bungalowtür und das „hübsche“ Sondershausen mit Schloss fußläufig zu erreichen. Der Radweg führe direkt am Gelände entlang. Dazu noch der Freizeitpark Possen in der Nähe, zählt Kerkhoven die Vorzüge des Objekts auf.

„Wir können gleich anfangen“, zeigt er sich überzeugt. Bungalows, Zeltplatz, Wohnmobilstandort würden im ersten Jahr die Einnahmen decken. Langsam wolle man das Geschäft aufbauen, Unterkünfte schaffen für Radfahrer, Motorradfahrer und Familien schaffen. Preiswert und hübsch sollen sein, so Kerkhoven.

Das Umfeld wollen die Holländer gestalten, Angebote schaffen für die Gäste. Einen Beachclub planen sie. Gastronomie soll es geben. Ganzjährige Veranstaltungen sollen auch die Sondershäuser und Tagestouristen anziehen. Konzerte, einen Flohmarkt oder eine Autobörse kann sich Kerkhoven vorstellen. In Holland habe er viele Jahre ein Fahrgastschiff betrieben und große Veranstaltungen organisiert. Inzwischen vertreibt er Immobilien.

Zur Gruppe um Kerhoven gehören auch Henri Kettelaer, Inhaber eines Hausmeisterservice und wohnhaft in Großbodungen, Ray Dibbets, der zwei Gastronomiebetriebe in Holland hat und in Wiehe wohnt, sowie Jolette Koster, eine diplomierte Schwimmmeisterin, und Giovanni Louwerse, ebenfalls aus Wiehe und mit einem Sicherheitsunternehmen selbstständig. Zunächst wollen sie die Bebraer Teiche erst einmal pachten mit Option zum Kauf. „Nach drei Jahren können beide Seiten sehen, ob es funktioniert“, sagen Kerkhoven und Dibbets. „Wir, ob die Leute kommen und es mögen, und die Stadt, ob wir das richtig machen.“

Dass Touristen kommen werden, davon zeigen sich die beiden aber überzeugt. „Wir lieben die Gegend. Sind hier hergekommen, weil die Leute nett sind, es ruhig und die Landschaft abwechslungsreich ist“, sagt Peter Kerkhoven. „Wir müssen das Naturparadies nur richtig bekannt machen.“

Neben den holländischen Bewerbern liegen der Stadt für die Bebraer Teiche zwei Angebote von Sondershäusern vor. Philipp Jahn, Betreiber vom Possen, und seine Familie hatten sich bereits an den ersten Ausschreibungen zu Pacht und Erbpacht beteiligt, wollen aber kaufen. Ein Angebot hat auch der Bauunternehmer Mike Schielke eingereicht. Als vierter Bewerber tritt der Träger- und Förderverein Bebraer Teiche auf. Ansprechpartnerin ist hier Berit Finke aus Haßleben, bekannt als Helene-Fischer-Double. Sie bestätigte die Abgabe eines Angebots, wollte sich aber nicht äußern.