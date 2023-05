Holzthaleben: Beim Maibaumsetzen werden Erinnerungen wach

Holzthaleben. Für die Bewohner der Senioren-Wohngemeinschaft und die Gäste der Tagespflege gab es ein kleines Fest mit dem Kindergarten.

Zum „Tanz in den Mai“ bei der Senioren-Wohngemeinschaft Auf dem Gut in Holzthaleben hatten sich am Donnerstag die Jungen und Mädchen der mittleren Gruppe aus der Kindertagesstätte "Tausendfüßler" ein kleines Programm einfallen lassen.

Gemeinsam mit den Bewohnern und Gästen der Tagespflege wurde zudem der Maibaum geschmückt und auf dem Areal aufgestellt. Zusammen sang man Lieder und sagte Gedichte auf – das weckte bei vielen älteren Damen und Herren Erinnerungen an die eigene Kindheit. Bei Maibowle und Rostwürstchen sowie selbst geschnippelten Salaten und stimmungsvoller Musik ließen es sich die Senioren gut gehen.