Holzthaleben heißt zur Kirmes willkommen

Holzthaleben. Mit Disco, Rundgang, Tanz und Frühschoppen wird vom 3. bis 5. November gefeiert.

Am Wochenende vom 3. bis 5. November laden die Kirmesburschen in Holzthaleben zur traditionellen Kirmes auf dem Saal der Gaststätte „Zur Schenke“ ein. Am Freitag, 3. November, legen vier DJs ab 21 Uhr zur Disco auf. Nach dem Rundgang durch den Ort, bei dem am Samstagvormittag den Einwohnern Ständchen gebracht werden, geht es am Abend wieder auf den Saal der Schenke, wo die Band „Sero“ Livemusik zum Kirmestanz aufspielt. Einlass ist ab 19 Uhr. Die Kirmesburschen werden zu Beginn eintanzen und um Mitternacht die Kirmespredigt halten, bei der Anekdoten aus dem Dorfleben zum Besten gegeben werden. Am Sonntag freut sich die Kirmesgemeinde über Besucher zum Frühschoppen ab 10 Uhr, bei dem für reichtlich Essen und Trinken gesorgt sein wird.