Holzthaleben: Weiberball steigt im Bürgerhaus

Holzthaleben. Die Landfrauen heißen am 18. März willkommen.

Der Landfrauenverein Holzthaleben heißt Mädchen und Damen der Region zum traditionellen Weiberball willkommen. Der steigt in diesem Jahr im Bürgerhaus des Ortes, auf dem Saal bei der Gemeindeverwaltung. Das Fest von Frauen für Frauen am 18. März beginnt um 15 Uhr mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken.

Kuchen und Speisen können ebenso wie das eigene Kaffeegedeck mitgebracht werden. Am Abend gibt es Suppe und belegte Brötchen, aber auch hier können die Gäste traditionell ihre eigenen Kreationen dabei haben. Die restliche Bewirtung übernimmt der Weinhandel Stefanie Krebs. Es soll wieder eine Tombola mit vielen Preisen geben, ebenso ein Unterhaltungsprogramm von Mitgliedern des Landfrauenvereins und Überraschungen. Für die musikalische Umrahmung sorgt die Musikboutique Heinz Thon.

Wer das erste Mal zum Weiberball kommt, auf den wartet etwas ganz Besonderes. Der Eintritt zur Veranstaltung, die bis in die Nacht dauert, beträgt acht Euro an der Tageskasse. Den selbstständig von Frauen organisierten Weiberball hat es in Holzthaleben schon um 1900 gegeben. In die von Männern verfasste Chronik hat er es jedoch damals nicht geschafft.