Holzthalebenerin überzeugt mit Gründungsidee die Fachjury

Nordthüringen. Antje Freysoldt gewinnt den Gründungsideenwettbewerb Nordthüringen.

Den ersten Preis und damit ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro sicherte sich Antje Freysoldt aus Holzthaleben beim Gründungsideenwettbewerb Nordthüringen. Insgesamt neun Jungunternehmen hatten sich beim Wettbewerb des BIC Nordthüringen beworben. Eine Fachjury prämierte jetzt die Gewinner. Darüber informiert das Gründerzentrum in einer Pressemitteilung.

Seit seiner Gründung unterstützt das BIC nach eigenen Angaben angehende Jungunternehmer mit ihren Konzepten, Ideen und Visionen auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Auch in 2023 hatte man dazu den Wettbewerb ausgerufen. Die Teilnehmer erhielten nun nach der Vorstellung ihrer Projekte die Prämierungen. Dabei habe sich der Geschäftsführer der BIC Nordthüringen GmbH, Hans-Georg Müller, auf die kompetente Bewertung der Ideen durch Alexander Gerber (IHK), Christian Zoll (Hochschule Nordhausen) und Anke Hartung (ThEx Enterprise) vertrauen.

Siegerin Antje Freysoldt (rechts) wird von Anke Hartung (ThEx Enterprise) beglückwünscht. Foto: Simone Kaufmann

In diesem Jahr seien erstmalig vier Preise vergeben worden. Siegerin Antje Freysoldt arbeitet am Aufbau eines AYA Neuro-Somatic-Health-Centers in der Region, heißt es. Den zweiten Platz sicherte sich Stephan Goldhahn mit seiner Gründungsidee „Fancircle“. Er entwickelt eine App für Künstler und Fans, die die Brücke zwischen Kreativität und Anerkennung schlägt.

Der dritte Preis wurde den Angaben zufolge zweimal vergeben. Einmal an Jakob Janssen, Valentin Hellwig und Julius Richter von der Hochschule Nordhausen mit der Idee einer digitalen Schulplattform „Readay“. Zum anderen an Angela Hesse und Knut Schwedler mit ihrer Idee der fahrradtouristischen Erschließung des alten Bahnhofes in Bollstedt.