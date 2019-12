Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hommage an Heinz Scharr

Eine Ausstellung zu Ehren des vor zwei Jahren verstorbenen Heinz Scharr haben die Stadt Sondershausen und das Schlossmuseum organisiert. Die Schau mit Werken aus dem Nachlass ehrt den Sondershäuser Maler auch anlässlich seines 95. Geburtstag in diesem Jahr.

Zur Ausstellungseröffnung am Samstag im Blauen Saal des Sondershäuser Schlosses sprach der Mediziner Hans-Dieter Göring, wie Heinz Scharr in Stockhausen geboren. Keine klassische Laudatio trug Göring, der in Sondershausen vor allem als Mundartdichter bekannt ist, vor. Er verwebte vielmehr seine persönlichen Erinnerungen und Gespräche mit Heinz Scharrs Lebensstationen. Als Kunstlehrer traf der Grundschüler Hans-Dieter Göring auf Heinz Scharr. Der war nach seinem Studium in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst nach Sondershausen zurückgekehrt und unterrichtete zeitweise als Zeichenlehrer an der Schule in Stocksen.

Als die Schüler einmal die Bilder aus den heimischen Wohn- oder Schafzimmern mitbringen sollten und im Unterricht nun die röhrenden Hirsche, Engel und liebliche Landschaften vorzeigten, sprach Scharr von ebensolchen in grün-brauner Farbsauce. Die Reaktion der Eltern sei erbost ausgefallen, berichtete Göring und bezeichnete sie als das Dilemma eines Malers in der provinziellen Kleinstadt, die zwar eine musikalische Tradition hatte, aber kein Verständnis für bildende Kunst. Oft habe Scharr auch seinem Lohn nachlaufen müssen.

Ein kleine Einführung zur Hommage an Heinz Scharr hatte zuvor Museumsleiterin Christa Hirschler gegeben. Eine „tiefe existenzielle Beziehung zur Natur“ habe Heinz Scharr gepflegt. Keine gegenständlichen realistische Abbildung der Natur wollte er schaffen, ihn habe vielmehr interessiert, wie sich Strukturen veränderten, die „permanente dynamische Wandlung“ und die „Kreativität der Natur“, berichtete Christa Hirschler.

Hommage an Heinz Scharr bis 2. Februar Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Schlossmuseum Sondershausen