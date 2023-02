Hospizdienst Sondershausen-Sömmerda-Artern freut sich über weitere Ehrenamtliche

Sondershausen. Fünf Kursteilnehmerinnen erhalten nach qualifizierter Ausbildung zur Sterbebegleitung ihr Zertifikat.

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Sondershausen-Sömmerda-Artern kann sich über fünf neue Sterbebegleiter in seinen Reihen freuen. „Das ist eine glückliche Bereicherung für uns“, machte Susanne List, Kursleiterin und Koordinatorin des Hospizdienstes, deutlich. So wurde den Teilnehmerinnen eines Kurses am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Feierstunde in der Sondershäuser Cruciskirche das entsprechende Zertifikat überreicht.

Die Absolventinnen werden künftig als Ehrenamtliche im Hospizdienst an allen drei Standorten – in Sondershausen, Sömmerda und Artern – ihren Dienst als Sterbebegleiter versehen. Dabei sei es egal, ob zwei Stunden in der Woche oder im täglichen Einsatz in der Häuslichkeit, im Pflegeheim oder Krankenhaus. „So viel, wie jede will und kann“, betonte Susanne List.

Die qualifizierte Ausbildung zur Sterbebegleitung umfasse insgesamt 100 Stunden und wurde im Zeitraum vom 27. März 2022 bis zum 19. Februar dieses Jahres absolviert. Das Zertifikat sei bundesweit gültig, erklärte die Kursleiterin. Neben einem Grundkurs zur Selbstfindung der Teilnehmer, mit Übungen zur Wahrnehmung, zu Gesprächsführung und Heranführung an die sensible Thematik, absolvierten die Teilnehmerinnen ein Praktikum in Form eines Besuchsdienstes.

Inhalt der Ausbildung war zudem ein Vertiefungskurs, bei dem Wissen über die Patientenverfügung, Krankheitsbilder wie Demenz sowie der Umgang mit Trauer vermittelt wurde.

Der nächste Kurs dieser Art startet am 6. März, um 18 Uhr im Bürgercafé Cruciskirche. „Es sind noch einige Plätze Frei“, so Susanne List.

Anmeldungen unter Tel. 0170/ 3703506 oder per Mail Susanne.List@Novalis-diakonie.de