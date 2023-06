Housemusic für Familien auf dem Possen

Possen. Neues Veranstaltungsformat für Familien bietet der Freizeitpark Possen am Sonntag.

Eine Bühne aus Strohballen wurde am Freitag auf dem Possen errichtet. Flankiert von Palmen sollen dort am Sonntag verschiedene DJs auflegen. House Music für die ganze Familie – ist die neue Veranstaltung im Erlebnis- und Freizeitpark Possen, die zu einer Reihe werden soll. Und weil das „Possen Open Air“ sich an alle Altersklassen richten soll, beginnt es am Sonntag, 11. Juni, bereits 14 Uhr.

Bis 20 Uhr soll es bei freiem Eintritt ganz viel Housemusic, Spaß für Groß und Klein, Sonne und Picknick geben, kündigt Possen-Betreiber Philipp Jahn an.

Auf der Bühne stehen Pitchers aka Patrick Boersch und Steven Herbert; Gunnar & Neigbourhood; Lennox & Maho; Pelé & Bassti, Björn B. & Maik Müller, Zelle & Classic House Connection.