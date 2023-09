Hubschraubereinsatz im Kyffhäuserkreis: Motorradfahrer erleidet schwerste Verletzungen

Kyffhäuserkreis. Bei einem Unfall im Kyffäuserkreis wurden drei Personen verletzt, eine davon schwerst. Ein 50-jähriger Motorradfahrer musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Auf der Landstraße 1034 kam es am Sonntagabend zwischen Bendeleben und Berka zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein 50-jähriger Motorradfahrer schwerste Verletzungen zu zog. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.

Zwei Motorradfahrer befuhren die Straße hintereinander in Fahrrichtung Sondershausen. Der 50-jährige vorausfahrende Kraftradfahrer kam laut Polizei in einer Linkskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw und dem nachfolgenden Zweirad. Die Pkw-Fahrerin und ihr im Fahrzeug befindliches Kind wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zur Vollsperrung der Landstraße. Es wurde ein Unfallsachverständiger hinzugezogen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.