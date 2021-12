Zwei Hunde haben sich in Greußen angegriffen, auch ihre Besitzer gerieten in Streit (Symbolfoto).

Hunde verbeißen sich in Greußen ineinander - Auch ihre Besitzer geraten in Streit

Greußen. Zwei Hunde und ihre Besitzer sind in Greußen in Streit geraten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Die Polizei in Sondershausen sucht Zeugen einer Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern in Greußen (Kyffhäuserkreis).

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, sollen sich die beiden Hundebesitzer am vergangenen Freitag, 3. Dezember, gegen 16.50 Uhr in der Mühlgasse begegnet sein.

Die Hunde sollen sich ineinander verbissen haben, worauf sich auch die Besitzer gegenseitig attackiert hätten.

Wer hat den Streit beobachtet und kann Angaben zum Ablauf machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 entgegen.