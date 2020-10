Hundehalsband mit fürstlicher Historie

Ganz vorsichtig wickelt Carolin Schäfer ein Depot-Objekt aus der schützenden Hülle. Sie trägt dabei weiße Handschuhe, um das wertvolle historische Stück nicht zu beschädigen. Wie sich erst kürzlich herausstellte, handelt es sich um ein Hundehalsband. „Es ist davon auszugehen, dass es aus dem Ende des 17. Jahrhunderts stammt“, erklärt die Leiterin des Sondershäuser Schlossmuseums. Gemeinsam mit anderen Objekten befand es sich in einer Art Sammelbox, deren Inhalt im Zuge des Umzugs der Textilsammlung des Schlossmuseums in ein Außen-Depot, von der Diplom-Restauratorin Christine Supianek-Chassay katalogisiert wurde. Sie stellte fest, dass es sich um ein Hundehalsband handeln muss. Ähnliche Stücke würden der Restauratorin aus dem Angermuseum in Erfurt sowie einem Museum in Dresden bekannt gewesen sein, erklärt Schäfer.

Der Fürst verfügte über eine Auswahl an Halsbändern Das Halsband ist hochwertig verarbeitet. Die Unterlage besteht aus Leder, die Schauseite, wie sie Schäfer bezeichnet, ist mit rotem Samt bezogen, der wiederum mit goldenen Borten verziert ist. Die Buchstaben auf dem Halsband sind aus Metall getrieben – vermutlich versilbertes Kupfer, „deshalb ist ist das Halsband auch erstaunlich schwer“, sagt Carolin Schäfer schmunzelnd. Die Buchstaben verweisen auf Christian Wilhelm, Fürst zu Schwarzburg-Sondershausen. Für das Schlossmuseum sei es bedeutend und etwas kurios zugleich, etwas über ein Objekt herauszufinden, das bislang nicht zugeordnet werden konnte beziehungsweise dessen Verwendung nicht bekannt war. In diesem Zusammenhang verweist sie auf die Vorteile, mit externen Fachleuten zusammenarbeiten zu können. Auf einem sogenannten Staatsporträt in der Sondershäuser Dauerausstellung ist Fürst Christian Wilhelm mit seinem Hund „Kautz“ abgebildet. Foto: Christoph Vogel „Das Halsband ist nicht das gleiche, wie auf dem Gemälde. Es ist aber definitiv dem Fürsten zuzuordnen“, erklärt die Museumsleiterin. Denn man gehe davon aus, dass der Fürst nicht nur eines, sondern eine Auswahl an Hundehalsbändern zur Verfügung hatte. Der Hund hörte auf den Namen Kautz Eine Anekdote, recherchiert von der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Hanna Nagel besagt, dass die alten Geschichtsschreiber über die Treue und Anhänglichkeit vom Hund des Fürsten berichteten. So hörte dieser auf den Namen Kautz und er habe seinen Herrn einmal aus einer nicht näher beschriebenen Gefahr gerettet. Der Hund sei niemals von der Seite des Fürsten gewichen. Als dieser im Jahre 1721 starb, soll der Hund dem Trauerwagen gefolgt sein, der den Leichnam seines Herren in die Kirche überführte. Von dort sei er mit dem Trauerzug auch wieder zum Schloss zurückgekehrt und habe vor der Tür des Wohnzimmers seines verstorbenen Herren gelegen. Da der Hund jegliche Nahrung verschmähte, sei er nach wenigen Tagen verendet. Er wurde am südlichen Ende des heutigen Westflügels begraben. Das Hundehalsband werde zunächst wieder im Depot eingelagert. Es gebe aber die Überlegung, „dieses und andere kuriose, schöne Stücke“ im Zuge einer neuen Konzeption der Dauerausstellung irgendwann der Öffentlichkeit zu präsentieren.