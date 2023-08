Hundertschaften pilgern zum Braunsrodaer Regionalmarkt

Braunsroda. Produkte regionaler Erzeuger sind beliebt. Wie sehr, merkten Parkeinweiser und Händler zuletzt bei einem Traditionstermin in Braunsroda.

Wenn der Gutshof von Bismarck in Braunsroda am ersten Samstag eines Monats seine Pforten für Bauernmärkte mit saisonalem Angebot öffnet, herrscht in dem kleinen Dorf bei Heldrungen Hochbetrieb. Das war zum diesjährigen Gemüsemarkt nicht anders. Besucher kamen aus allen Himmelsrichtungen – aus Nordhausen, Erfurt und auch aus Sachsen-Anhalt. Und die ersten kamen nicht etwa kurz vor Markteröffnung, sondern fuhren schon gut anderthalb Stunden vor dem Startschuss auf den Parkplatz am Gutshof-Gelände vor, wie Parkeinweiser Maik Rahaus berichtete.

Manche Produkte nach einer Stunde ausverkauft

Dutzende Stände luden zum Nähertreten ein. Regionale Erzeugnisse sind „in“. Nicht immer sind sie so günstig zu erwerben wie ihr Discounter-Pendant, aber Bauernmarktbesucher diskutieren nicht lange herum. Diese Erfahrung machte beispielsweise Elfrun Melzer. Die Heldrungerin ist regelmäßig auf Märkten anzutreffen.

Gelbe Tomaten, Kohlrabi, Riesen-Radieschen, Blumenkohl – Melzer kam vollbepackt zum Markt. „Ich schätze, es waren etwa 20 Kisten voller Gemüse, die wir diesmal mit hierher gebracht haben“, sagte Melzer auf Nachfrage. Auch bei ihr gaben sich die interessierten Kunden die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Eine Handvoll Blumenkohlköpfe, ein Stapel Tomaten, wenige Gurken, ein paar Kartoffeln und noch üppig Radieschen waren eine Dreiviertelstunde später noch übrig. „Wir haben fast nichts mehr“, musste sich die Händlerin eingestehen. Zum Zeitpunkt, als ihr diese Worte über die Lippen kommen, war es gerade einmal 10.46 Uhr.

Die Resonanz zum regionalen Bauernmarkt war zum Gemüsemarkt wieder riesengroß – das merkten auch Elfrun Melzer und Helfer Enrico Pabst. Foto: Susann Salzmann

„Die Preise sind angemessen“, fand Annelies Reimann, die mit ihrem Mann Ulrich zum Stammklientel des Regionalmarktes gehört. Am Stand von Cornelia Eisenkolb aus dem Bad Langensalzaer Umland blieben sie stehen.

Knoblauch – auch Knolle oder verarbeitet zu Pesto und Öl gab es dort. Knoblauchpesto mit Käse und Mandeln wandert mit nach Hause zu den Arternern, um Gerichten den passenden Geschmack zu verleihen. Der Andrang am Stand war groß.

Knoblauch gedeiht dank Gründunk

Eisenkolbs Gesprächspartner wechselten beinahe im Sekundentakt. Im Bereich Langensalza bauen sie nach eigenen Aussagen auf mehreren Hektar Knoblauch an. „Wir arbeiten regenerativ – das heißt, wir bringen auf den Flächen keinen Tier-, sondern Gründunk aus“, erzählte Cornelia Eisenkolb.

Außerdem würde die Knolle nicht Jahr für Jahr auf denselben Flächen angepflanzt. Zum Fruchtwechsel werden nach der Ernte andere Sorten auf die genutzten Flächen gebracht. „So beuten wir den Boden nicht aus“, fügte Eisenkolb hinzu. Die Knollen, die sie von den Feldern holen, werden in der Knobi-Farm mit Manufaktur in Herleshausen veredelt – zum Beispiel zu Öl.

Für besonders Neugierige hielten Eisenkolbs auch einige Tipps parat, wie die gesunde Knolle so lange als möglich frisch bleibt. „Ungebeizter Knoblauch hält sich am besten, wenn er dunkel und luftig gelagert wird“, verriet die Markthändlerin. Ein dunkles Lager verhindere das Keimen, fügte Eisenkolb hinzu.

Der Gutshof von Bismarck wird noch vier regionale Bauernmärkte in diesem Jahr veranstalten. Der nächste findet mit dem Land- und Erntefest am 2. September statt.