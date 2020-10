„Ich rudere bis Tokio weiter“

Nein, mit dem Entschluss habe sie es sich nicht leicht gemacht, betont Annekatrin Thiele. „Ein paar Tage und ein paar Gespräche“ habe sie nach EM-Platz fünf schon gebraucht. Dann stand fest: „Ich habe mich entschieden: Ich will bis Olympia 2021 weitermachen, dort noch eine Top-Leistung abliefern. Denn Rudern bereitet mir immer noch viel Spaß“, sagt die 36-Jährige, die aus Wiehe stammt und einst beim RC Roßleben mit dem Wassersport begann.

In der von Corona beeinflussten, durchwachsenen Saison – in der auch noch die Spiele von Tokio in den nächsten Sommer verschoben wurden – hatte die Doppelvierer-Olympiasiegerin von 2016 lange offen gelassen, ob sie ihre Karriere fortsetzt. „Das Umfeld muss stimmen, damit ich mental neue Kraft schöpfen kann“, spielte sie kritisch vor allem auf die vielen Berlin-Trainingsreisen an. Wie genau das in ihrer offenbar letzten Saison aussehen wird, klärt sie nun gerade mit dem polnischen Bundestrainer Marcin Witkowski ab, verrät Thiele, die beim SC DHfK in Leipzig trainiert.

So ein Aufenthalt in der Hauptstadt, die nun Risikogebiet ist, verdarb ihr schon das Frühjahr: Nachdem sie dort Kontakt mit einer positiv getesteten Athletin hatte, musste sie in Leipzig wochenlang in Quarantäne. Ergometer-Training auf dem heimischen Balkon statt echtes Wassergefühl. Dann: Alle Wettkämpfe im Sommer abgesagt. „Es war gut, dass zumindest die EM stattfinden konnte. Das war wenigstens ein Ziel“, sagt Thiele über die Titelkämpfe Anfang Oktober im polnischen Poznan, die zudem der erste internationale Vergleich des Jahres waren.

Familie in Wiehe stehthinter ihrer Entscheidung

Dort ruderte sie gemeinsam mit der jungen Düsseldorferin Leonie Menzel (21) in einem erst zu Saisonbeginn neuformierten Doppelzweier. Auch wenn noch nicht alles passte: „Wir haben gezeigt: Wir können um die Medaillen mitfahren“, so Thiele. Drei Sekunden fehlten zu Bronze. Dass die rumänischen Siegerinnen so weit weg waren, habe sie allerdings schon gewurmt. „Wir haben im Finale zu 95 Prozent das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.“ Aggressivere Streckeneinteilung, konsequenterer Endspurt – daran wollen sie feilen. Wenn man das Duo lässt: „Leonie und ich – wir haben uns beide dafür ausgesprochen, zusammen weiterzumachen. Aber am Ende entscheidet der Bundestrainer“, so Thiele.

Gut möglich, dass die deutschen Boote völlig neu zusammengewürfelt werden. Möglich, dass die Thüringerin in den Einer zurückkehrt. „Auch dafür wäre ich bereit“, bemerkt Thiele. Immerhin: 2017 hatte die Skullerin als Solistin EM-Bronze erobert. Bliebe es beim Doppelzweier, stünde im Frühling mit Schlagfrau Menzel als Zwischenziel in Luzern das Qualifikations-Rennen für Olympia an. Hoffnungsvoll stimmt: Bei der EM war das deutsche Duo das beste aller Boote, denen noch das Tokio-Ticket fehlt.

Thiele geht „natürlich erstmal davon aus“, dass die Spiele in Japan Ende Juli 2021 stattfinden werden. „Aber es wird ein ganz anderes Olympia als ich es kennenlernen durfte“, prophezeit sie. Geisterrennen, dezentrales Olympisches Dorf, keine Partys – darauf werde es wohl hinauslaufen. Kontrastierend kommen Erinnerungen auf: an ihr Debüt 2008 mit Silber in Peking im Doppelzweier in einem Herzschlagfinale, an London-Silber 2012 im ruderverrückten England, an den Triumph im exotischen Rio 2016 mit der Familie vor Ort. Tokio – das könnte Thieles vierte Medaille werden. In ein paar Wochen steht auf dem Weg dahin schon das erste Trainingslager in Portugal an.

Dem großen Ziel wird die Polizeihauptmeisterin noch einmal alles unterordnen: den Beruf, mehr Zeit mit Freunden, Urlaube. Das letzte Mal in Wiehe zu Besuch war sie im September zum 80. Geburtstag von ihrer Oma Sigrid. Auch die Thüringer Familie steht hinter ihrer Karriere-Entscheidung. Nun müssen nur noch die Spiele stattfinden…