Ichstedt auf dem Höhepunkt der närrischen Saison

Ichstedt. Mit Clowns, Schneeflocken, Schneemännern, Piraten, Hexen, Zauberern und anderen Gestalten zog beim Straßenkarneval eine bunte Schar durch den Ort

Das Wetter drohte – den Vorhersagen zufolge –, den Ichstedter Faschingsfreunden vom IKV keine besondere Freude bereiten zu wollen. Doch die Ichstedter ließen sich von ungemütlichen Böen und Nieseltropfen am Samstag nicht abhalten, in ihre närrischen Kostüme zu schlüpfen. Gegen elf Uhr strömten bunte Gestalten aus allen Ecken des Ortes zum „Waldblick“, wo sich die Narrenschar versammelte, um für die finale Karnevalszeit den mit Hochprozentigem gefüllten Rathausschlüssel aus den Händen des Bürgermeisters an sich zu nehmen und alsdann hoch zu Wagen oder in der Fußgruppe fröhlich durch den Ort zu ziehen. Da vom Bürgermeister um 11.11 Uhr auf dem Platz weit und breit nichts zu sehen war, schnappte sich IKV-Präsident Kurt Schröter den schon bereitstehenden Schlüssel kurzerhand selbst. Die Prinzengarde tanzte, das Prinzenpaar mit der Kinderprinzessin rief die Narrenfreiheit aus und verkündete die Kussfreiheit – und dann formierte sich auch schon der Zug. Als Clowns, Schneeflocken, Schneemänner, Piraten, Winkinger, Hexen, Zauberer und andere Gestalten zog die bunte Schar durch die Straßen von Ichstedt. Aus Tilleda reihten sich Miglieder des befreundeten TKC wiederum in den Faschingsumzug ein, und aus Udersleben schlossen sich die Ifa-Schrauber an. Und wer an der Straße stehend den bunten Tross grüßte, wurde mit reichlich süßem Wurfmaterial belohnt.

IKV-.Präsident Kurt Schröter mit dem Rathausschlüssel, der mit Hochprozentigem gefüllt ist. Das Prinzenpaar proklamiert die Narrenfreiheit. Foto: Kerstin Fischer