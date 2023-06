Ichstedt: Sommerfest der Jägerschaft

Ein Jäger mit seinem Hund., Am 24. Juni trifft sich die Jägerschaft Kyffhäuser zum Sommerfest

Ichstedt. Der Ichstedter Schützenverein wird 30 und feiert gemeinsam mit der Kreisjägerschaft ein Sommerfest.

Der Ichstedter Schützenverein und die Kreisjägerschaft Kyffhäuser feiern gemeinsam das 30. Vereinsjubiläum und die Jägerschaft ihr Sommerfest. Das Fest findet am Samstag, 24. Juni auf dem Schießplatz in Ichstedt statt. Von hier aus kann man nicht nur den tollen Blick auf den Kyffhäuser genießen, es wird an diesem besonderen Tag noch mehr geboten.

Die Gäste erwarten Auftritte der Jagdhornbläser, eine Hundeschau mit Vorführungen, eine Präsentation der Falkner und das Infomobil der Jäger ist vor Ort. Zudem wird es einen Wild- und Waldlehrpfad geben, eine Bastelstraße für Kinder und eine Hüpfburg. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr. Es werden Wildspezialitäten vom Grill und aus dem Topf angeboten.