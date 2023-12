IHK informiert über Nachhaltigkeit

Nordthüringen. Die IHK will Nordthüringer Unternehmen in einem Workshop aufzeigen, wo das Thema Nachhaltigkeit für sie wichtig ist.

Über Nachhaltigkeit informiert ein IHK-Regionalworkshops unter dem Titel „Nachhaltigkeit – in 3 Schritten vom Wissen zur Umsetzung“. Am Mittwoch, 13. Dezember, ab 9 Uhr soll es im IHK-Regionalbüro für Nordthüringen in Nordhausen um die Vielfalt der Nachhaltigkeitsaspekte gehen, die von Klimaschutzthemen über die Kreislaufwirtschaft bis hin zu sozialen Auswirkungen in globalisierten Lieferketten reichen. In der Veranstaltung erhalten die Teilnehmer eine Übersicht zu den wichtigsten Regelungen für die mittelständische Wirtschaft. Es werden Kenntnisse zur Erfüllung der Anforderungen vermittelt und Lösungsansätze aufgezeigt. Die Teilnahme ist kostenfrei, um Anmeldung bis 6. Dezember unter www.ihk.de/erfurt/workshopnachhaltig wird gebeten.