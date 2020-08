Schule im Corona-Modus: Im Einbahnstraßensystem durch das Gebäude

Die Flure und Treppenaufgänge in der Thüringer Gemeinschaftsschule (TGS) Friedrich von Hardenberg in Greußen erinnern momentan an abgesteckte Strecken für einen Crosslauf. Um sportliche Betätigung, Schnelligkeit und Rekorde geht es hier aber keineswegs. Im Gegenteil, denn die auf den Fußböden aufgeklebten Pfeile und aufgestellten Pylone sollen den Schülern ab Montag unmissverständlich die Richtung weisen beziehungsweise aufzeigen, wo sie nicht lang gehen dürfen und so ein geordnetes Kommen und Gehen zu den Klassenräumen gewährleisten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Pädagogen bereiten sich in dieser Woche auf den Beginn des neuen Schuljahres vor, der, so hofft Schulleiter Jürgen Ludwig, im Regelbetrieb stattfinden kann. Dafür wird an der Bildungseinrichtung an der Umsetzung von Auflagen des Kultusministeriums sowie eines eigenen Hygienekonzepts der Schule gearbeitet. Dies beinhaltet unter anderem, dass im Schulgebäude das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes erforderlich ist. Erst im Klassenraum könne dieser abgesetzt werden.

Des Weiteren bewegen sich die Schüler ab Montag im ganzen Gebäude in einer Art Einbahnstraßensystem, um die Abstandsregel einhalten und Kontakte vermeiden zu können. Abstand halten heißt es auch bei der Nutzung der sanitären Anlagen, so ist zum Beispiel jedes zweite Waschbecken abgeklebt und für die Benutzung gesperrt.

Grün bedeutet: Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz

Bei einer weiteren Maßnahme handelt es sich um die Nutzung zweier separater Eingänge. So nutzen die Grundschüler den hinteren Eingang vom Sportplatz. Letzterer dient ihnen zudem als Domizil für die Hofpausen. Die Klassen fünf bis acht nutzen hingegen den Haupteingang und können sich in den großen Pausen auf dem Schulhof aufhalten. Zudem gäbe es eine zeitliche Verschiebung beim Betreten des Gebäudes, die Grundschüler tun dies erst zehn Minuten nach den höheren Klassenstufen. Die Schüler der neunten bis zwölften Klassen betrifft das nur bedingt, da sie sich für den größten Teil ihres Unterrichts im Schulteil II, in der Greußener Innenstadt aufhalten, erklärte Ludwig.

Neben dem eigenen Hygienekonzept dient als Basis für die Schutzmaßnahmen ein vom Land vorgelegtes Stufenkonzept namens „Kinderbetreuung und Schule unter Pandemiebedingungen“, welches mehr als 30 Seiten umfasse.

Um das Hygienekonzept zu realisieren, wurde auch jedes zweite Waschbecken in den Toiletten abgeklebt. Foto: Christoph Vogel

Werde dies am Montag beziehungsweise am morgigen Freitag auf „Grün“ gestuft, könne es zu Beginn des neuen Schuljahres einen Regelbetrieb mit vorbeugendem Infektionsschutz an der TGS geben, erklärte Jürgen Ludwig. Beschlossen werden solle dieses allerdings erst am Freitag. „Wenn am Freitag etwas beschlossen wird, was am Montag in Kraft treten soll, ist das schon sehr sportlich“, schätzt der Schulleiter ein. Denn falls sich an diesem Konzept noch etwas ändern sollte, könne er vielleicht noch das Lehrer-Kollegium informieren, die Schüler aber nicht mehr. „Am Montag stehen hier 730 Schüler vor der Tür“, gibt er zu bedenken.

Ludwig geht aber davon aus, dass am Montag in seiner Schule „normal“ unterrichtet werden kann. Seitens der Schule habe man alles dafür getan, das Risiko könne man allerdings nur minimieren. Bislang habe es an der Schule noch keine Corona-Erkrankung gegeben, „ich hoffe, dass das so bleibt“, so Ludwig.

Weitere Informationen zum Schuljahresbeginn gibt es auf der Homepage der Schule unter: tgs-greussen.de