Im Kyffhäuserkreis sind nur wenige Schnelltests positiv

Mitarbeiter vom Landratsamt des Kyffhäuserkreis haben im mobilen Schnelltestzentrum ihre Arbeit aufgenommen. Begonnen wurde mit den Schnelltests, die der Landkreis anbietet, auf dem Marktplatz in Sondershausen.

Kyffhäuserkreis. Seit Montag vergangener Woche bietet der Kreis kostenfreie Schnelltests an. Rund 500 wurden bislang in Anspruch genommen.

519 kostenfreie Antigenschnelltests haben Bürger bislang im Kreis machen lassen. Bei 15 Menschen fiel der Test vergangene Woche positiv aus. In dieser Woche gab es bis Dienstagabend noch keinen weiteren positiven Befund, teilte das Landratsamt auf Nachfrage mit. Seit Montag vergangener Woche ist die Kreisverwaltung mit Unterstützung des DRK-Kreisverbands Kyffhäuser mit einem mobilen Testzentrum im Kreis unterwegs ist und bietet zusätzlich Termine für Schnelltests in der Infektionspraxis in Bad Frankenhausen.