Im Oktober bittet Apfel-Fee zum Bauernmarkt in Braunsroda

Braunsroda. Zum Apfel- und Kartoffelmarkt wird für den 7. Oktober nach Braunsroda geladen.

Beim nächsten regionalen Bauernmarkt in Braunsroda dreht sich am Samstag, 7. Oktober, alles um Äpfel und Kartoffeln. Die Veranstalter erwarten über 40 Vermarkter aus den Bereichen Landwirtschaft, Gärtnerei und Handwerk aus dem Kyffhäuserkreis und seinen Nachbarkreisen. Den Besuchern bietet sich eine große Vielfalt an Produkten – bis zu den ersten Zwiebelrispen. Auch das Imbissangebot von einigen Händlern auf dem Hof und im Gutscafé macht den regionalen Bauernmarkt jeden Monat zu einem besonderen Einkaufserlebnis für Besucher weit über die Region hinaus.

Wettbewerb: Wer schält die längste Apfelschale?

Eröffnet wird der Markt durch die Apfel-Fee um 10 Uhr mit der Handglocke und einem „herzlich Willkommen“. Anschließend verteilt sie frische Äpfel an die Besucher. Livemusik bietet das Ein-Mann-Orchester Roland Kühne aus Urbach.

Um 10.30 Uhr startet dann schon die geführte Wanderung in die Hohe Schrecke. Die Ponys sind zum Reiten für Kinder wieder dabei. Passend zum Apfel- und Kartoffelmarkt ruft um 12 Uhr die Apfel-Fee zum beliebten Apfelschäl-Wettbewerb auf. Wer die längste Schale erzielt, wird mit einem Preis belohnt. Dabei stammen die Preise – und Trostpreise – von den Vermarktern, die auf dem Gutshof ihre Waren anbieten.

Eine Besonderheit sind die zwei Alpakas, die am Stand der Stiftung Finneck zu bewundern und zu streicheln sind. Auch die kleinen Ziegen sind wieder da.

Um 15 Uhr klingt der Apfel- und Kartoffelmarkt aus. Der nächste Regionale Bauernmarkt wird am Samstag, dem 5. November, schon als Martinsmarkt folgen.