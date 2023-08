Im September kommt Bottendorfer Gasthof unter den Hammer

Bottendorf. Es ist nicht die erste Zwangsversteigerung, die hinter dem Objekt in Bottendorf liegt. Knapp 50.000 Euro sind als Verkehrswert angesetzt.

Die „Weintraube“ löschte vor Jahren noch durstige Kehlen und füllte leere Mägen. Doch die Ära der „Dorfkneipe“ fand vor rund zwei Jahren ein jähes Ende, erinnerte sich Gerhard Schiele, Bottendorfer und Stadtrat Roßleben-Wiehes. Zum wiederholten Male soll die ehemalige Gaststätte mit einer zugehörigen Wohnung im Obergeschoss versteigert werden.

Nach dem Rückzug der Betreiber, der unter anderem aus Krankheitsgründen erfolgte, sollte das Objekt in bester Lage Bottendorfs schon öfter einen neuen Eigentümer finden. Doch bisher fand sich niemand, der das Mindestgebot zahlen wollte oder Interessenten beglichen die Kaufsumme nicht. Nun wird das Objekt auf dem Schenkplatz wieder einmal zwangsversteigert. Am 14. September um 10 Uhr soll es in den Räumlichkeiten des Amtsgerichtes unter den Hammer kommen. Es ist nicht das erste Mal. Der Verkehrswert wird mit 49.900 Euro angegeben.

Dass die Pforten des Gasthofes nun geschlossen sind, bedauert Gerhard Schiele. „Es war die beste Kneipe in Bottendorf“, sagte er auf Nachfrage unserer Redaktion. Immerhin verfügte das Dorf unweit von Roßleben inklusive der „Weintraube“ über drei gastronomische Einrichtungen.

Freilich wäre ein Wiederbetrieb im Ortszentrum wünschenswert, favorisiert ein Kneipenbetrieb mit Bistroangeboten, dachte Schiele laut nach. Ob das gelingt, könnte sich am 14. September entscheiden. „Mit dem Kauf ist es auch nicht getan; es müssten innen Modernisierungen erfolgen“, so Schiele weiter. Der derzeit leerstehende Gasthof mit Wohnung gehört seit Jahrhunderten zur Dorfgeschichte. Das Hauptgebäude soll um das Jahr 1637 erbaut worden sein; um 1980 erfolgte ein Anbau; nach 1990 erfolgten Modernisierungen. So wird das Versteigerungsobjekt derzeit auch auf entsprechenden Internetseiten beschrieben.