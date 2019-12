Viele zog es am ersten Weihnachtsfeiertag wieder zur Party mit Borderline ins Klubhaus Stocksen, um mit sich mit Freunden zu treffen und zu feiern.

Im Stocksen rockt’s

Das Weihnachtsfest steckt voller Traditionen. Die X-Mas-Party im Sondershäuser Klubhaus Stocksen gehört längst dazu. Seit Jahren lässt es die Coverband Borderline aus Weimar hier am ersten Weihnachtsfeiertag so richtig krachen. Zur Freude der treuen Fans.

Vivien Gehm und Sonja Surup sind zwei von ihnen. „Wir studieren und sind darum nicht mehr so oft in Sondershausen. An diesem Tag trifft man alle wieder. Und man erinnert sich zurück. Schon mit 15 Jahren waren wir gern im Klubhaus“, erzählt Vivien. Sonja findet es toll, dass eine Liveband spielt: „Das ist Musik für alle, da kann man die Eltern mitnehmen.“ Auch Tobias Schettler und Jennifer Orschel gefällt es, dass mehrere Generationen vertreten sind. Seit acht Jahren sind sie jedes Mal dabei. „Erst kommt die Familie, dann die Party – um Leute zu treffen, die man sonst nicht sieht“, sagen sie.

Borderline eröffnet den Abend mit „Please come home for christmas“ von den Eagles. Das war’s dann auch mit Weihnachtsmusik. Es folgen Hits aus Rock und Pop, echte Klassiker und ganz aktuelle. Janine Andre aus Sondershausen findet das perfekt: „Es ist schön, wieder etwas anderes zu hören als Weihnachtslieder.“ Mal wieder tanzen und das vergangene Jahr mit Bekannten abschließen – darum ist sie hier. Ihre Freundin Maria Claußner freut sich ebenso auf manches Wiedersehen: „Viele Sondershäuser pendeln oder sind weggezogen. Hier trifft man sich wieder.“

Für Christian „Chrise“ Lott, Frontmann von Borderline, hat das Konzert nichts mit Weihnachtsflucht zu tun. „Es ist eine gewachsene Tradition. Schon 14 oder 15 Jahre spielen wir hier am ersten Weihnachtsfeiertag. Und es macht uns immer wieder Spaß.“ Für Musiker sei es ohnehin ein idealer Auftrittstermin: „Die Leute haben Heiligabend in der Familie hinter sich, haben andächtig gefeiert, Geschenke ausgepackt. Jetzt haben sie Lust, es knallen zu lassen.“ Für Christian Lott gibt es zudem ein ganz persönliches Motiv: „Für mich ist es immer wieder schön, in Sondershausen zu spielen, weil hier vor gut 20 Jahren meine Tochter geboren ist.“

Veranstalter Fabian Fromm freut sich über den Zuspruch. Vor zweieinhalb Jahren hat er das Klubhaus Stocksen übernommen und diese Tradition ganz bewusst fortgesetzt. Band und Termin sind beliebt. Dafür legt er sich gern ins Zeug. Schon am Morgen hatte er Kühlschränke bestückt, Ton und Licht eingerichtet. Nach dem weihnachtlichen Mittagessen bei den Schwiegereltern ging es weiter. Die Partnerin zieht mit, macht gerade den Einlass. Für Fromm, selbst Musiker, ist es nicht ungewöhnlich, an einem Feiertag zu arbeiten. Heiligabend allerdings hat er sich in diesem Jahr freigehalten – auf Wunsch seiner fünfjährigen Tochter.

Für Steffen Pfeifer ist es das allererste Mal, dass er an einem Weihnachtsfeiertag ausgeht: „Ich habe das große Glück, dass meine Schwiegermutter zu Besuch ist und auf unseren Sohn aufpasst.“ Dann zollt er dem Veranstalter großes Lob: „Ich finde es einfach klasse, wie sich Fabian für die Kulturlandschaft in Sondershausen engagiert.“

Für Fabian Fromm wird es eine lange Nacht. Nach der Party wird der Saal ab 4 Uhr geputzt und umgestaltet – für ein Konzert der Band Annred am zweiten Weihnachtsfeiertag – mit ihm an der Geige.