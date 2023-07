Eine Ausfahrt mit den historischen Gefährten ist am Samstag in Immenrode geplant.

Immenrode. Die Hainleite Oldtimertraktoristen heißen am Wochenende herzlich willkommen.

Am 8. Juli heißen die Hainleite Oldtimertraktoristen zum Schleppertreffen in Immenrode willkommen. Nach der Anreise am Vormittag soll es später eine Ausfahrt geben. Für die kleinen Gäste hat man Attraktionen parat. Tagsüber und am Abend gibt es Musik im Bierzelt. Für Essen und Trinken sowie Campingplätze ist gesorgt. Sonntag gibt es noch Frühschoppen.