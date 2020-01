Nathalie Kolditz ist seit Mitte vergangenen Jahres Familienlotse im „JuST“ in Sondershausen. Sie lädt künftig immer donnerstags zu einem Musiknachmittag für Kinder und Erwachsene in die Einrichtung ein.

Immer ein offenes Ohr

Seit Mitte vergangenen Jahres ist Nathalie Kolditz als Familienlotsin im Jugend- und Schülertreff „JuST“ Sondershausen tätig. Dabei handelt es sich um eine erste Ansprechpartnerin für alle Fälle. Man könnte es auch als eine Art Vertrauensperson bezeichnen, erklärt die Sozialpädagogin. Kinder, Eltern oder Familien, die Probleme, ein Anliegen oder Fragen haben, können sich an Nathalie Kolditz wenden. Aufgabe des Familienlotsen sei es nicht, beratend tätig zu werden, sondern Betreffende an die richtige Stelle zu vermitteln und sie auf Wunsch auch dorthin zu begleiten.

Ein Gespräch mit ihr setze also keinerlei Unterlagen oder Bedingungen voraus, betont Nathalie Kolditz. Von diesem Angebot würde reger Gebrauch gemacht, erzählt die Sondershäuserin. Oft sei es auch nur der Fall, dass jemand einfach nur reden möchte – und dafür habe die Familienlotsin immer ein offenes Ohr. Im Kyffhäuserkreis gibt es insgesamt sechs Familienlotsen. Neben Nathalie Kolditz in Sondershausen sind in Trägerschaft des Kreisjugendrings des Kyffhäuserkreises noch Familienlotsen in Ebeleben, Greußen und Roßleben. Die in Artern und Bad Frankenhausen stehen unter einer anderen Trägerschaft. Finanziert wird das Projekt Familienlotse aus dem Thüringer Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben der Generationen.

Um Letztgenanntes zu fördern, lädt Nathalie Kolditz am 25. Januar in ihrer Funktion als Familienlotse zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Jung und Alt im Generationenduell“ in den Jugend- und Schülertreff ein. „Wir haben vor, möglichst viele Familien zu erreichen“, sagt die Sozialpädagogin. So erwartet die Besucher jede Menge Spiel und Spaß, unter anderem seien ein Tischkickerturnier und Quizduell geplant, gibt sie einen Ausblick. Auf diese Weise möchten die Mitarbeiter des „JuST“ den Kontakt zu den Eltern vertiefen. Die seien zwar öfter in der Einrichtung, die Angebote würden sich aber im Allgemeinen an die Kinder richten.

Um ein neues und in Zukunft regelmäßig stattfindendes Angebot, zudem immer donnerstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr eingeladen werden soll, handelt es sich beim Musiknachmittag. Auch dieser soll dann unter der Leitung von Nathalie Kolditz stehen. Ein festes Programm gäbe es für die einzelnen Veranstaltungen nicht, das würde sich jeweils nach der Zusammensetzung der Gruppe und dem Alter der Interessierten richten. Musizieren mit Rhythmusinstrumenten oder das Einstudieren und gemeinsame Singen eines Liedes wären hier zum Beispiel vorstellbar.