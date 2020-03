Immer längere Einsätze plagenFeuerwehren im Landkreis

Die Einsatzzeiten wachsen den freiwilligen Feuerwehren im Kyffhäuserkreis allmählich über den Kopf. Einmal ausgerückt, waren die Kameraden 2019 im Durchschnitt etwa doppelt so lange mit Brandbekämpfung und Hilfeleistungen beschäftigt als noch im Jahr zuvor. Das geht aus dem ersten Brand- und Katastrophenschutzbericht für den Kyffhäuserkreis für das zurückliegende Jahr hervor, den Kreisbrandinspektor Jonas Weller dem Kreisausschuss präsentierte. Bei Bränden und Hilfeleistungen waren die 1718 aktiven Mitglieder der 31 Feuerwehren im Vorjahr insgesamt rund 30.000 Stunden im Einsatz.

Durch die immens angewachsenen Einsatzzeiten sei die Belastung für die Rettungskräfte in den Einsatzgruppen dramatisch angestiegen, so die Einschätzung des Kreisbrandinspektors. Die Anzahl der Einsätze hingegen wuchs mit 1124 nur geringfügig. „Brände sind dabei schon fast die Ausnahme“, kommentiert Weller den mit fast drei Vierteln aller Einsätze extrem hohen Anteil an Hilfeleistungen.

Zahl der Einsatzkräfteauf gutem Niveau

An Mitgliederschwund leiden die Feuerwehren im Kyffhäuserkreis bislang zum Glück noch nicht, wie Weller in seiner Bestandsaufnahme festgestellt hat. Zwar sank die Zahl aktiver Einsatzkräfte im Vergleich zu 2018 um 3,3 Prozent, liegt aber immer noch über der von 2017. Und für beruhigende Aussichten sorgt die 2019 auf insgesamt 743 weiter gestiegene Mitgliederzahl bei den Jugendfeuerwehren. „Wir halten unsere Einsatzstärke auf einem gleichbleibend guten Niveau“, ist der Kreisbrandinspektor mit dem persönlichen Engagement vieler Menschen für den Brandschutz im Kyffhäuserkreis sehr zufrieden. Allerdings kämen diese durch die häufigen langen Einsätze inzwischen immer wieder an die Grenzen ihres Zeitbudgets und ihrer Belastbarkeit.

Dürre sorgtfür lange Brandeinsätze

Dramatisch schnellt die Dauer der Einsätze seit zwei Jahren regelmäßig im Hochsommer in die Höhe, sieht Weller in seiner Auswertung. So sammelten sich über die Sommermonate 2019 allein über 13.000 Einsatzstunden bei der Brandbekämpfung an. „Die Trockenheit stellt die Feuerwehrleute vor ganz neue Herausforderungen. Wald- und Feldbrände häufen sich und müssen oft über Stunden bekämpft und überwacht werden“, kennt Weller die Gründe für die explodierenden Einsatzzeiten im Sommer.

Erschwert würden die Einsätze zudem durch Fahrzeuge, „mit denen man schon nicht sicher ist, ob man überhaupt zum Brandort kommt und für die Rückfahrt noch mehr bangen müsse“, gab Ausschussmitglied und Bürgermeister von Helbedündorf Jörg Steinmetz (CDU) zu bedenken. Er spielte auf das hohe Alter der Einsatzwagen in vielen örtlichen Feuerwehren an. Zuvor hatte Weller verkündet, dass es in diesem Jahr gelinge, die Fahrzeugflotte für den Katastrophenschutz im Kyffhäuserkreis zu vervollständigen. Dafür seien in drei Jahren rund 3,5 Millionen Euro ausgegeben worden.

Davon hätten die Feuerwehren vor allem in den kleineren Orten allerdings nur bedingt einen Nutzen, meint neben Steinmetz auch Knut Hoffmann (CDU), Bürgermeister von Kyffhäuserland mit Sitz im Ausschuss. Einige der neuen Katastrophenschutz-Fahrzeuge dürfen auch für den normalen Feuerwehralltag genutzt werden.

Tatsächlich gibt es im mehr als 240 Fahrzeuge umfassenden Bestand an Feuerwehrautos bei den Wehren im Kyffhäuserkreis noch einige Vehikel, die schon 50 Jahre und mehr auf der Karosse haben. Das stellte Weller bei seiner Bestandsaufnahme fest. Darin sieht auch Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) nun einen dringenden Grund, künftig verstärkt Mittel für die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen einzusetzen. Darauf werde schon im nächsten Haushalt des Kreises größeres Augenmerk gelegt, erklärte sie im Kreisausschuss.