Immer über alles informiert

Auch nach vielen Jahren der Nutzung bin ich immer noch ganz erstaunt, was Smartphones, die ja in rasantem Tempo laufend mit Neuheiten aufwarten, zu leisten imstande sind. Und dabei nutze ich nur einen Bruchteil des Potenzials dieser in die Hosentasche passenden Kommunikationsgeräte.

Jemanden anrufen können, selbst erreichbar sein, hin und wieder etwas im Internet suchen, ein Schnappschuss, wenn die Kamera nicht griffbereit ist sowie die Nutzung eines sozialen Mediums – auch Messenger genannt – ist im Prinzip alles, wofür ich das Teil benötige.

Viele Verwandte und Bekannte beschäftigen sich viel intensiver mit den Smartphones und haben wesentlich mehr Ahnung davon. Mein Steckenpferd sind da eher Spiegelreflexkameras – um so größer, umso besser ist in dem Fall meine Devise.

Amüsant finde ich, dass man dank des Handys über so ziemlich alles und jeden informiert ist. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Da sieht man im Status einer Bekannten schöne Landschaftsaufnahmen aus Neuseeland. Sie stammen von der Tochter, die sich dort gerade aufhält. Bei einem meiner Brüder laufen Bilder durch, die zeigen, was es zum Abendessen gibt – in diesem Fall selbstgemachte Pizza. Ich könnte die Aufzählung beliebig fortsetzen. Toll, wozu die Smartphones alles taugen.