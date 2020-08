Die Auszubildende Janet Voigt platziert eine Serviette auf einem Tisch im Restaurant des Hotels am Schloß in Apolda. Im Kygffhäuserkreis ist das Lehrstellenangebot der Branche rückläufig

Immer weniger Lehrstellen im Kyffhäuserkreis

Wenn Corona Karrierepläne durchkreuzt: Vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vor gravierenden Folgen der Pandemie für Berufsanfänger im Kyffhäuserkreis gewarnt. Bereits im ablaufenden Lehrjahr hätten viele Firmen die Ausbildung zurückgefahren oder gar eingestellt. Laut Arbeitsagentur sank die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze im Landkreis zwischen Oktober und Juli um 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Trotz Krise sollten die Unternehmen alles daran setzen, die Ausbildung aufrecht zu erhalten und die neuen staatlichen Fördermittel nutzen. Wer heute auf Azubis verzichtet, dem fehlen morgen die Fachkräfte“, betont der Thüringen-Geschäftsführer Jens Löbel.

Besonders dramatisch sei die Lage in Hotels und Gaststätten, aber auch im Lebensmittelhandwerk. „Corona könnte den Fachkräftemangel ausgerechnet in Branchen verschärfen, die ohnehin seit Jahren kaum noch Nachwuchs finden“, warnt Löbel. Dabei greife die Politik betroffenen Firmen längst mit Zuschüssen unter die Arme. „Die Unternehmen müssen dafür sorgen, dass die Coronakrise nicht zur Azubi-Krise wird. Am Ende gehe es darum, ob Gäste beim Restaurant- oder Hotelbesuch noch den gewohnten Standard vorfinden.“