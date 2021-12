Impfaktion in Artern

Kyffhäuserkreis. Am 15. Dezember wird es in Artern eine weitere Impfaktion ohne Termin geben.

Bei der zusätzlichen Impfaktion in Sondershausen in dieser Woche seien alle 200 zur Verfügung stehenden Impfdosen verimpft worden, heißt es aus dem Landratsamt. In der kommenden Woche soll es einen weitere Aktion Impfen ohne Termin geben. Am Mittwoch, 15. Dezember, wird die Kassenärztliche Vereinigung, unterstützt vom Landkreis, im Bürgerhaus in Artern sein, damit sich Interessierte impfen lassen können. Von 14 bis 17 Uhr ist die Aktion geplant. Als Impfstoffe gibt es den Einmal-Impfstoff von Johnson & Johnson sowie den von Biontech.