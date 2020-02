Impfpflicht für Masern tritt in Kraft

Am 1. März tritt das Masernschutzgesetz in Kraft. Es macht Impfungen gegen die Krankheit für Kinder und Erwachsene, die mit Minderjährigen arbeiten, zur Pflicht. In Sondershausen hat die Stadtverwaltung bereits Informationsschreiben an die Familien verteilt, deren Kinder die kommunalen Einrichtungen besuchen. Darin seien die gesetzlichen Grundlagen erklärt, sagt Mareen Biedermann, Fachbereichsleiterin Soziales bei der Stadt.

Für den Nachweis hätten die Eltern bis zum kommenden Jahr Zeit. Bis 31. Juli gilt eine Übergangsfrist. In den Kindergärten würde eine Formblatt ausgefüllt, dass die Eltern den Nachweis über die Impfung erbracht haben.



Jedes Kind, das neu in Krippe oder Kindergärten aufgenommen wird, müsse den Nachweis gleich erbringen, sonst könne kein Betreuungsvertrag abgeschlossen werden. Die Nachweispflicht gelte auch für Mitarbeiter in den Kindertagesstätten, so Mareen Biedermann.

In Artern hat Bürgermeister Torsten Blümel mit Aushängen in den fünf städtischen Kindertagesstätten auf die Masernimpfpflicht aufmerksam gemacht. Zunächst lasse man sich bei jeder Neuaufnahme den Impfstatus für Masern nachweisen. Dafür müssten Eltern aber lediglich den Impfausweis oder ein ärztliches Attest vorlegen, Kopien oder derartiges werden nicht gemacht. „Wir setzen nur einen Haken auf einem Formular“, so Blümel. Für die Kindern, die die Einrichtungen schon besuchen, gelte die Übergangsfrist.

Hier hätten Eltern ein Jahr Zeit, auch um möglicherweise die beiden Impfungen nachzuholen. Überprüft werde auch der Masernimpfstatus der Mitarbeiter, aber nur für die, die nach 1970 geboren wurden. Wenn bis zum 31. Juli der Nachweis nicht erbracht worden sei, melde man das dem zunächst einmal dem Gesundheitsamt. „Wir werden dann sehen, was passiert und ob es dann zu Ausschlüssen kommen wird“, so Blümel.

In Schulen ist das jedenfalls nicht möglich. „Grundsätzlich gilt, dass die Schulpflicht auch greift, wenn keine Nachweis über einen Impfschutz erbracht ist“, heißt es dazu aus dem Bildungsministerium.

Aber auch an den Bildungseinrichtungen gilt, dass bis zum 31. Juli 2021 alle Schüler, die derzeit in einer Schule betreut werden, den Nachweis über die Masernschutzimpfungen oder eine ausreichende Immunität gegen Masern nachweisen müssen. Der Nachweis könne durch einen Impfausweis oder ein ärztliches Zeugnis darüber, dass ein Impfschutz gegen Masern besteht oder aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann.

Wenn der Nachweis bei einem Schulpflichtigen bis zum Stichtag nicht vorgelegt wurde, müsse die Schulleitung unverzüglich das für die Schule zuständige Gesundheitsamt informieren, heißt es weiter. Dann würden die zuständigen Behörden Maßnahmen ergreifen. Ein Bußgeld bis zu 2500 Euro droht.

Die Masernimpfpflicht gilt auch in medizinischen Einrichtungen. In den KMG-Kliniken in Sondershausen und Bad Frankenhausen würden die Mitarbeiter dazu aktuell informiert, erklärte die Pressesprecherin Anett Brommund-Schnabel auf Nachfrage.

Auch sie müssten ihre Immunität gegen Masern entweder durch den Nachweis einer zweifachen Impfung oder durch einen serologischen Nachweis (Antikörpertest) ärztlich bescheinigen. Wer sich dem Nachweis entzieht, dem Gesundheitsamt zu melden.