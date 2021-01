Impfstart für Kyffhäuserkreis in Bad Frankenhäuser Pflegeheim

Bad Frankenhausen Etwa 80 Senioren wurden mit dem Impfstoff behandelt. Impfzentrum in Bad Frankenhausen soll am 13. Januar seine Arbeit aufnehmen.

Kyffhäuserkreis. Am Mittwoch starteten die Impfungen gegen das Corona-Virus im Kyffhäuserkreis. Etwa 80 Bewohner des Seniorenwohnparks „Jahnsche Höfe“ seien in der Einrichtung der Volkssolidarität durch medizinisches Personal der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Thüringen geimpft worden, teilte Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung, mit. „Wir sind von der Aktion auch erst in Kenntnis gesetzt worden, als sie bereits gelaufen war“, erklärte er.

In welchen Einrichtungen die Impfkampagne fortgesetzt werden soll, sei ebenfalls vorab nicht zu erfahren. Das offizielle Impfzentrum für den Kyffhäuserkreis soll erst am 13. Januar seine Arbeit aufnehmen. Es soll sich im Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen befinden. Das geht aus Terminbestätigungen hervor, die ältere Menschen und Pflegekräfte im Kyffhäuserkreis erhalten hatten, nachdem sie sich in dem Impfportal angemeldet hatten, das von der KV bereits Ende Dezember eingerichtet und kurzzeitig freigegeben worden war.

Von der KMG-Klinikgruppe, die das Krankenhaus in Bad Frankenhausen betreibt, gibt es bislang nur die Bestätigung, dass mit der KV über die Vermietung von Klinikräumen verhandelt worden sei.