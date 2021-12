Impfstelle in Bad Frankenhausen erhöht ihre Kapazität

Die Impfstelle in der KMG-Klinik in Bad Frankenhausen hat am 13. Januar 2021 die Arbeit aufgenommen. Symbolbild - Genrebild für Corona Impfung - Coronaschutzimpfung - Corona - Impfung

Bad Frankenhausen. Ein weiteres Ärzteteam ist ab Montag im Einsatz.

„Ab kommenden Montag haben wir in der Impfstelle jeweils ein Ärzteteam mehr im Einsatz“, informierte Anja Barth, Impfstellenmanagerin der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT). Damit wird die Kapazität deutlich erhöht, können künftig mehr Impftermine wahrgenommen werden. Genügend Impfstoff sei vorhanden, sagt Anja Barth. So stehe für Erst- und Zweitimpfungen das Vakzin von Biontech zur Verfügung, für die Auffrischungsimpfung Moderna. Zudem stehe der Impfstoff von Johnson & Johnson zur Auswahl.

Aufgrund der Erweiterung des Impfangebotes sucht die KVT noch Helfer für den Check-in, erklärt Anja Barth. Dabei handele es sich um zeitlich befristete Festanstellungen oder eine Tätigkeit auf Honorarbasis. Bewerbungen seien direkt an die KVT zu richten. Interessierte könnten auch Kontakt mit der Impfstellenmanagerin in Bad Frankenhausen, An der Wipper 2, aufnehmen. Dazu sollte man einen Lebenslauf mitbringen. Prinzipiell würden Computerkenntnisse vorausgesetzt. An den Öffnungszeiten habe sich nichts geändert.

Geimpft wird montags von 7.30 bis 13.30 Uhr sowie dienstags bis freitags jeweils von 7.30 bis 20.30 Uhr. Samstags öffnet die Impfstelle von 7.30 bis 13.30 Uhr; da ist weiterhin Impfen ohne Termin möglich.