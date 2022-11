Impfungen gegen Corona und Grippe werden am Freitag im Dorfgemeinschaftshaus Schönfeld durchgeführt.

Impfung gegen Grippe in Artern

Artern. Die Junge Union Kyffhäuserkreis hat eine Impfaktion gegen Grippe und Corona organisiert,

Um der beginnenden Grippewelle und den Coronainfektionen etwas entgegenzusetzen, hat die Junge Union Kyffhäuserkreis einen Impftermin in Artern organisiert. Am Freitag, 25. November, ab 17 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus in Schönfeld (Schönfelder Harzstraße 2a) durch zugelassene Ärzte wahlweise die Grippeschutz- oder Coronaimpfung verabreicht.

Zur Auswahl stehen die Grundimmunisierung gegen Corona, der an die Omikron-Variante angepasste Booster sowie die Grippeschutzimpfung, die bei Personen ab 60 Jahren für eine höhere Wirksamkeit auch in höherer Dosis angeboten wird. Die Finanzierung der Impfungen erfolgt über die Krankenkasse, deshalb ist es notwendig, sowohl den Impfausweis als auch die Gesundheitskarte der Krankenkasse mitzubringen.