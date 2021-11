Impfung vor Supermarkt in Ebeleben und in DRK-Testzentrum in Sondershausen

Kyffhäuserkreis. Spontan impfen lassen können sich Interessierte am Freitag in Ebeleben auf einem Supermarktparkplatz und beim DRK in Sondershausen.

Weitere Möglichkeiten, sich ohne Termin impfen zu lassen bietet die Kassenärztlichen Vereinigung im Rahmen der Impfkampagne an diesem Freitag in Ebeleben und Sondershausen an. Verimpft werde der Einmal-Impfstoff der Firma Johnson & Johnson.

Interessierte können sich den Pieks am Freitag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Ebeleben abholen. Dort werde in der Zeit zwischen 13 und 15 Uhr ein Anhänger zum Impfen stehen. Ein weiteres Angebot unterbreiten Landkreis und Kassenärztliche Vereinigung ebenfalls am Freitagnachmittag in Sondershausen. Zwischen 16 und 18 Uhr wird im Testzentrum des Kyffhäuserkreisverbands des DRK (gegenüber des KMG-Klinikums in der Hospitalstraße) geimpft.

Zum Impfen ruft auch noch einmal Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) auf. „Ich würde mich sehr freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger des Kyffhäuserkreises die Impfkampagne unterstützen, um so den Verlauf der Pandemie abzuschwächen. Jeder vollständig Geimpfte trägt zum Schutz seiner Familie, Freunde und Mitmenschen bei“, erklärte Hochwind-Schneider in einer Mitteilung.