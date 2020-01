In allen Ortsteilen soll etwas gemacht werden

„Wir warten noch darauf, dass der Haushalt bestätigt wird“, sagt Kay Knobloch (Bürgerinitiative Kirchengel), Bürgermeister von Großenehrich. Vom Stadtrat beschlossen wurde er zur Sitzung am 19. Dezember vergangenen Jahres und der Kommunalaufsicht zur Prüfung vorgelegt. Sollte diese positiv ausfallen, gäbe es „im Jahr 2020 die Möglichkeit, die eine oder andere kleinere Reparatur und Investition vornehmen zu können“. Und, „wir wollen in allen Ortsteilen etwas machen“, schickt der Bürgermeister voraus. So hätte er sich schon vorab mit allen Ortsteilbürgermeistern getroffen, um eine intensive Bestandsaufnahme zu machen, in deren Rahmen die größten Probleme des jeweiligen Ortsteils aufgezeigt worden sind.

So sei in diesem Jahr zum Beispiel geplant, Instandhaltungsmaßnahmen in den Bürgerhäusern beziehungsweise Gaststätten in Otterstedt, Niederspier, Rohnstedt, Kirchengel, Westerengel und Holzengel durchzuführen. Und zwar so, dass der Erhalt und die Nutzbarkeit des jeweiligen Gebäudes gewährleistet bleiben, erklärte Knobloch. Bei auszuführenden Arbeiten handele es sich unter anderem um den Einbau neuer Fenster sowie Arbeiten an Fassaden und Sanitärtrakten. Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Maßnahmen an allen sechs Gebäuden würden sich auf etwa 50.000 Euro belaufen, schätzt der Bürgermeister nach heutigem Stand. Sobald der Haushalt bestätigt ist, solle mit der Realisierung des einen oder anderen Projekts umgehend begonnen werden, stellte er in Aussicht.

Angedacht sind in diesem Jahr zudem Instandsetzungsarbeiten in den Jugendclubs in Großenehrich, Wenigenehrich und Holzengel, die voraussichtlich insgesamt etwa 5000 Euro umfassen. Speziell mit den Investitionen in die Dorfgemeinschaftshäuser und Jugendclubs möchte man die jeweiligen Dorfgemeinschaften stärken und das kulturelle Leben im Ort fördern.

Mittel in Höhe von rund 10.000 Euro seien für Baumaßnahmen am Großenehricher Rathaus veranschlagt worden. „Da muss etwas gemacht werden“, betonte Knobloch. Dringend erforderlich seien hier Reparaturen am Dach, Ausbesserungen an der Fassade, Malerarbeiten sowie die Sanierung des Sanitärtrakts.

Des Weiteren ist in 2020 geplant, die Sanierung der Trauerhalle in Otterstedt abzuschließen sowie die Arbeiten in den Trauerhallen in Wenigenehrich und Holzengel zu beginnen. Etwa 20.000 Euro seien für diese Maßnahmen in den drei Ortsteilen veranschlagt, informierte der Bürgermeister. Einige Straßen- und Fußweginstandsetzungen sollen in diesem Jahr ebenfalls geleistet werden. Dies würde den Straßenbelag „Am Winkel“ in Feldengel betreffen. In welchem Umfang dies geschehen soll, konnte Kay Knobloch allerdings noch nicht benennen.

Angedacht sei des Weiteren, die Zufahrt zum Sportplatz in Niederspier in einen befahrbaren Zustand zu versetzen. Und in Planung sei die Sanierung des Kirchengler Zinswegs, informierte Knobloch weiter. Bei einem weiteren Projekt, das in diesem Jahr realisiert werden soll, handelt es sich um die Ortskerngestaltung in Bliederstedt und Feldengel. In letztgenanntem Ort solle zum Beispiel der Platz im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr und der Bushaltestelle neu gestaltet werden.

Bei einigen Projekten, die der Großenehricher Bürgermeister aufzählte, würde das Gelingen außer der Bereitstellung von Mitteln auch vom Erbringen von Eigenleistungen abhängen. In diesen Fällen sei eine Zusammenarbeit der Stadt, den Vereinen und dem städtischen Bauhof unerlässlich, so Kay Knobloch.