In Artern wird in die Hände gespuckt

Artern. Am Vormittag des 16. September findet der weltweite Aufräumtag statt. Drei Stellen in Artern sollen mithilfe Freiwilliger sauberer werden.

Zum „World Cleanup Day“ am 16. September wird die Welt vielerorts ein Stück sauberer gemacht und vom Müll befreit. Artern beteiligt sich an der Aktion. Drei Stellen im Landgemeinde-Gebiet, an denen die Aufräumaktion besonders Not tut, sind festgelegt: Neben dem Umfeld um die Garagen am Arterner Hahnenstein, dem Glinz mit dem Umfeld des Soleschwimmbades rücken Freiwillige und Bauhof-Mitarbeiter zwischen 10 und 12 Uhr am kommenden Samstag auch zum ehemaligen Kachstedter Bahnhof aus.

Der alte Bahnhof liegt direkt am Radweg. Seit Jahren verwahrlost der ungenutzte Komplex. Bereits im letzten Jahr fanden zum weltweiten Cleanup-Tag auf dem Gelände Entmüllungsaktionen statt. Doch die Müllmassen waren zu groß, um alles auf einmal zu entsorgen. Zwei Container mit mindestens zehn Kubikmetern Unrat wurden von dem Gelände bereits entfernt, sagte Arterns Bauhofchefin Christine Wehling. Doch im Laufe der vergangenen Monate kam wieder Müll dazu, ärgert sie sich.

An der Aktion beteiligen sich neben den Bauhof-Mitarbeitern bislang vereinzelt Einwohner sowie Mitglieder vom Verein „Wir für Artern“ sowie dem Schwimmbadförderverein.